Сравни со своей зарплатой: Опубликованы доходы Дацюка и Ковальчука

Список 50 самых высокооплачиваемых игроков Континентальной хоккейной лиги возглавили представители СКА. Вместе с московскими армейцами питерцы заняли почти половину строк в рейтинге.

Топ-50 зарплат игроков КХЛ представил сайт Sports.ru. Данными о доходах звездных игроков с журналистами делились менеджеры клубов, агенты и сами хоккеисты. Указанные в перечне цифры – это гарантированная зарплата спортсмена за сезон-2017/18, выраженная в миллионах долларов США. Как отмечается, рейтинг не учитывает премиальных, которые выдаются за определенные достижения – за забитые шайбы или победу в особо важных встречах.

В результате кропотливого исследования в списке из 53 хоккеистов больше всего оказалось игроков СКА и ЦСКА. Всего же в рейтинге представлены 12 клубов – это меньше половины всех участников КХЛ.

Итак, первая десятка (напоминаем, зарплата за сезон-2017/18, доллары США):

Илья Ковальчук – 4,4 миллиона

Павел Дацюк – 4,4 миллиона

Вячеслав Войнов – 3,1 миллиона

Микко Коскинен (все – СКА, Санкт-Петербург) – 2,6 миллиона

Андрей Марков ("Ак Барс", Казань) – 2,6 миллиона

Илья Сорокин (ЦСКА, Москва) – 2,6 миллиона

Ян Коварж – 2,5 миллиона

Сергей Мозякин (оба – "Металлург", Магнитогорск) – 2,4 миллиона

Алексей Марченко – 2,2 миллиона

Максим Шалунов (оба – ЦСКА, Москва) – 2,1 миллиона

Ковальчук и Дацюк зарабатывают по 4,4 млн долларов – большего любого российского футболиста.



Рейтинг зарплат российского хоккея:https://t.co/7ELZnuL6RF — Это хоккей! (@sports_hockey) 3 апреля 2018 г.

Интересно, что в перечне нет ни одного игрока из "Трактора". Тем не менее, отмечают эксперты, команда успешно противостоит гораздо более богатому "АК Барсу" в финале Восточной конференции.