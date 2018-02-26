Ковальчук сделал неожиданное признание о скандале с гимном
"Мы знали, что сделаем это, если победим. Золото многое значит. Мы не выигрывали Олимпиаду с 1992 года, уже прошло много времени с тех пор", – признался хоккеист. По словам именитого спортсмена, он мечтал об этом с пяти лет, когда только начинал играть. "Это было потрясающе", - цитирует олимпийского чемпиона Reuters.
Ковальчук также выразил надежду, что членство России в Международном олимпийском комитете (МОК) будет восстановлено в самое ближайшее время. "Золото забрали. Дай бог, чтобы теперь и флаг вернули", – сказал атлет в эфире телеканала "Россия 1". Он надеется, что уже на следующие летние и зимние Игры наши спортсмены поедут не в качестве нейтральных участников, а со своими национальными символами – флагом, гербом и гимном.
Ранее о сроках восстановления нашей страны в МОК рассказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. "Надеюсь, во вторник или среду (27 и 28 февраля. – Прим. ред.) нас восстановят. Ждем последних допинговых проверок", – заявил он.
Напомним, в воскресенье, 25 февраля, сборная России по хоккею впервые за 26 лет завоевала золото Олимпиады. Наша команда в финальном матче одолела немцев со счетом 4:3. Из-за запрета российских символов над стадионом заиграл олимпийский гимн. Но наши болельщики и спортсмены хором спели национальный.
На Западе уже призвали наказать хоккеистов за этот шаг. Так, британское издание The Guardian назвало поступок наших хоккеистов "издевательством над резолюцией Международного олимпийского комитета".
Зимняя Олимпиада в южнокорейском Пхенчхане проходила с 9 по 25 февраля. Несмотря на колоссальное психологическое давление, наши спортсмены смогли взять две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых медалей – всего 17 наград и занять третье место в общекомандном зачете. Медали высшей пробы завоевали фигуристка Алина Загитова и мужская хоккейная сборная.
Наших хоккеистов поздравил спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Поздравляю нашу команду с замечательной победой в финале хоккейного турнира в Пхенчхане", – сказал председатель нижней палаты. Он выразил уверенность, что этот матч станет одной из ярких страниц зимних Игр в Южной Корее и войдет в историю олимпийского движения.
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