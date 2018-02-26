Ковальчук сделал неожиданное признание о скандале с гимном

Исполнение российского гимна после победы над немцами в финале олимпийского хоккейного турнира не было спонтанным шагом. Наши спортсмены договорились об этом заранее. Такое заявление сделал нападающий российской сборной Илья Ковальчук.

"Мы знали, что сделаем это, если победим. Золото многое значит. Мы не выигрывали Олимпиаду с 1992 года, уже прошло много времени с тех пор", – признался хоккеист. По словам именитого спортсмена, он мечтал об этом с пяти лет, когда только начинал играть. "Это было потрясающе", - цитирует олимпийского чемпиона Reuters.

Ковальчук также выразил надежду, что членство России в Международном олимпийском комитете (МОК) будет восстановлено в самое ближайшее время. "Золото забрали. Дай бог, чтобы теперь и флаг вернули", – сказал атлет в эфире телеканала "Россия 1". Он надеется, что уже на следующие летние и зимние Игры наши спортсмены поедут не в качестве нейтральных участников, а со своими национальными символами – флагом, гербом и гимном.

Ранее о сроках восстановления нашей страны в МОК рассказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. "Надеюсь, во вторник или среду (27 и 28 февраля. – Прим. ред.) нас восстановят. Ждем последних допинговых проверок", – заявил он.

Напомним, в воскресенье, 25 февраля, сборная России по хоккею впервые за 26 лет завоевала золото Олимпиады. Наша команда в финальном матче одолела немцев со счетом 4:3. Из-за запрета российских символов над стадионом заиграл олимпийский гимн. Но наши болельщики и спортсмены хором спели национальный.

На Западе уже призвали наказать хоккеистов за этот шаг. Так, британское издание The Guardian назвало поступок наших хоккеистов "издевательством над резолюцией Международного олимпийского комитета".

Зимняя Олимпиада в южнокорейском Пхенчхане проходила с 9 по 25 февраля. Несмотря на колоссальное психологическое давление, наши спортсмены смогли взять две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых медалей – всего 17 наград и занять третье место в общекомандном зачете. Медали высшей пробы завоевали фигуристка Алина Загитова и мужская хоккейная сборная.

Наших хоккеистов поздравил спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Поздравляю нашу команду с замечательной победой в финале хоккейного турнира в Пхенчхане", – сказал председатель нижней палаты. Он выразил уверенность, что этот матч станет одной из ярких страниц зимних Игр в Южной Корее и войдет в историю олимпийского движения.