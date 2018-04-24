Известный футболист умер во Франции

Скончался экс-игрок сборной Франции по футболу Анри Мишель. Ему было 70 лет, передает RT со ссылкой на радиостанцию RFI. Причины смерти спортсмена не называются. О дате и месте проведения гражданской панихиды пока не сообщатся.

Мишель выступал за французский "Нант", с этой командой он трижды становился чемпионом страны. В 1984 году в качестве тренера молодежной команды Франции Анри выиграл Олимпийские игры.