Прощание с Дорошиной Кейт Миддлтон родила сына ММКФ Конфликт в Сирии Дом-2

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Спорт

Российского чемпиона-лыжника срочно госпитализировали

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Легендарный лыжник Вячеслав Веденин попал в больницу. Причина госпитализации двукратного олимпийского чемпиона неизвестна.

В клинике его навестил председатель тульской организации "Динамо" Сергей Галкин. Руководитель местного управления МВД пожелал 76-летнему спортсмену скорейшего выздоровления, передает "Пятый канал".

24 апреля 2018, 08:33

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