Ковальчук продает подаренный Путиным BMW

Илья Ковальчук нашел применение подарку президента. Полученный за победу на Олимпиаде-2018 автомобиль BMW форвард сборной России по хоккею решил продать. Деньги пойдут на благотворительные проекты.

Ковальчук продает не только автомобиль. Есть еще майка, в которой автор виртуозных голов играл на Олимпиаде в Пхенчхане. Все вырученные средства пойдут на помощь детям. К известному российскому хоккеисту присоединились и его друзья.

"Мы вместе пожертвуем средства или в детский дом, или поможем конкретному ребенку, которому нужна срочная операция или деньги на реабилитацию. Кроме машины, у нас есть майка, в которой я играл на Олимпиаде. Это очень дорогая для меня вещь. Надеюсь, такой больше не будет, и Россия будет играть с гербом на груди", – сказал Ковальчук в интервью на одном из каналов на YouTube.

Ковальчук – не первый из олимпийцев, кто выставил на продажу подаренный в Кремле BMW. В интернете уже появлялись похожие объявления. Пользователи Сети реагируют на это по-разному. Некоторые чемпионов критикуют, другие поддерживают.

Ранее российский фристайлист Илья Буров сообщил о решении продать автомобиль BMW X4, который был подарен ему за бронзовую медаль, завоеванную на Играх 2018 года. "Олимпийская" машина появилась в одном из автосалонов Ярославля. Ее оценили в четыре миллиона рублей. За какую цену продается BMW Ковальчука, пока не известно.

Напомним, что российские хоккеисты переиграли Германию в финале Олимпиады-2018. Победу "Красная машина" вырвала в овертайме. Решающую шайбу сборной России удалось забросить за десять минут до конца дополнительного времени. Немцы остались в меньшинстве, что позволило Никите Гусеву, Павлу Дацюку и Кириллу Капризову разыграть идеальную комбинацию и забить гол – 4:3.

Для Дацюка и Ковальчука матч против Германии стал рекордным. Оба участвовали в своих пятых Играх, и финальная встреча стала для них 29-й. По этому показателю они обошли бывшего хоккеиста сборной России Дарюса Каспарайтиса (28 матчей).

