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Спорт

Чемпион Ковальчук посвятил золото Олимпиады умершему отцу

Илья Ковальчук. Фото: GLOBAL LOOK press
Российский хоккеист Илья Ковальчук был признан самым ценным игроком турнира. Спортсмен рассказал трогательную историю о том, как он шел к этому достижению.

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Атлет пообщался с журналистами сразу после финального матча. Он рассказал, что посвящает эту медаль своему отцу.

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Ковальчук заявил, что золото Олимпиады – то, к чему он стремился с пяти лет. "Мой папа, царствие ему небесное, этого хотел. Ему и посвящаю медаль", – отметил спортсмен.

Хоккеист добавил, что звание самого ценного игрока турнира для него по большому счету ничего не значит. "Это все второстепенно. В нашей команде лучшим можно было назвать каждого. Например, Гусева, который сегодня набрал четыре очка и забросил победную [шайбу] в полуфинале", – заключил он. Никита Гусев был признан лучшим нападающим по итогам турнира.

Высказался о победе и наставник "Красной машины" Олег Знарок. Он назвал финал Олимпиады самым важным в своей жизни. "Этим золотом Игр я ответил на все ваши вопросы, господа журналисты", – заявил тренер.

Знарок рассказал, почему на его лице в течение всего матча не читалось практически никаких эмоций. "Мое спокойствие было маской. Я сильно нервничал, но старался, чтобы игроки этого не видели", – отметил наставник сборной.

"После матча на лавке мне звонил Владимир Владимирович, Медведев и Жуков. Было очень приятно, поздравляли. Служу России", – сказал Знарок.

Журналистам удалось взять комментарий и у 20-летнего нападающего Кирилла Капризова, который стал автором победной шайбы. "Главное, что выиграли, и без разницы, кто забил. В концовке вчетвером играли, вратаря сняли, и слава богу, что так все вышло", – заявил спортсмен.

Молодой хоккеист добавил, что многому научился у Дацюка. "Сейчас хочется просто порадоваться, не хочется думать. Думаю, вся команда будет проставляться", – цитирует его ТАСС.

Напомним, что сборная России впервые за 26 лет выиграла хоккейный турнир Олимпиады. Финал стал рекордом и для Германии: национальная команда раньше никогда не поднималась выше третьего места.

Автор: Евгений Мышко25 февраля 2018, 12:10
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