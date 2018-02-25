Чемпион Ковальчук посвятил золото Олимпиады умершему отцу
Атлет пообщался с журналистами сразу после финального матча. Он рассказал, что посвящает эту медаль своему отцу.
Ковальчук заявил, что золото Олимпиады – то, к чему он стремился с пяти лет. "Мой папа, царствие ему небесное, этого хотел. Ему и посвящаю медаль", – отметил спортсмен.
Хоккеист добавил, что звание самого ценного игрока турнира для него по большому счету ничего не значит. "Это все второстепенно. В нашей команде лучшим можно было назвать каждого. Например, Гусева, который сегодня набрал четыре очка и забросил победную [шайбу] в полуфинале", – заключил он. Никита Гусев был признан лучшим нападающим по итогам турнира.
Высказался о победе и наставник "Красной машины" Олег Знарок. Он назвал финал Олимпиады самым важным в своей жизни. "Этим золотом Игр я ответил на все ваши вопросы, господа журналисты", – заявил тренер.
Знарок рассказал, почему на его лице в течение всего матча не читалось практически никаких эмоций. "Мое спокойствие было маской. Я сильно нервничал, но старался, чтобы игроки этого не видели", – отметил наставник сборной.
"После матча на лавке мне звонил Владимир Владимирович, Медведев и Жуков. Было очень приятно, поздравляли. Служу России", – сказал Знарок.
Журналистам удалось взять комментарий и у 20-летнего нападающего Кирилла Капризова, который стал автором победной шайбы. "Главное, что выиграли, и без разницы, кто забил. В концовке вчетвером играли, вратаря сняли, и слава богу, что так все вышло", – заявил спортсмен.
Молодой хоккеист добавил, что многому научился у Дацюка. "Сейчас хочется просто порадоваться, не хочется думать. Думаю, вся команда будет проставляться", – цитирует его ТАСС.
Напомним, что сборная России впервые за 26 лет выиграла хоккейный турнир Олимпиады. Финал стал рекордом и для Германии: национальная команда раньше никогда не поднималась выше третьего места.
Молодой щеголь шокировал жестокостью
Артисту не удалось наладить отношения с сожителем
Ведущей досталось за необычный снимок
Актрису не пришлось долго уговаривать