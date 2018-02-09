Интимное фото футболиста с президентом клуба вызвало скандал

Вокруг парагвайского футбольного клуба Rubio Ñú de Luque разгорелся скандал. В Сеть утекли интимные фотографии президента команды и одного из игроков.

На опубликованных кадрах видно, как обнаженный футболист Габриэль Кабальеро лежит в кровати с Антонио Гонсалесом, главой клуба. После того, как фотографии утекли в Сеть, Парагвай потряс скандал. Мужчинам пришлось признаться, что они уже давно состоят в любовной связи. Кроме того, Гонсалес признался, что оказывал футболисту покровительство.

По словам президента клуба, их роман длился больше двух лет. Все это время Кабальеро купался в роскоши. Однако после огласки счастливая жизнь футболится закончилась – директор клуба винит его в утечке фотографий. Агент Кабальеро решил сменить своему клиенту команду, но не хотел платить большие отступные, поэтому начала шантажировать Гонсалеса и в итоге слил его фотографии в Сеть.

Публикация от Bernardo Gabriel Caballero (@bernardogabrielcaballero) Окт 31, 2017 в 1:10 PDT

Давайте будем честынми, этот человек больше двух лет был со мной здесь, в Rubio Ñú de Luque. Он был особенным для меня. Во всех смыслах он был моей парой. У него были все привилегии, машины, на которых он и не мечтал ездить. Он водил Mercedes Benz, Land Cruiser, Prado, Hilux", – приводит слова Гонсалеса парагвайская газета Diario Hoy.

Публикация от Bernardo Gabriel Caballero (@bernardogabrielcaballero) Сен 4, 2017 в 8:04 PDT

"Он должен был уйти из клуба, потому что агент продал его в Mar del Plata. Я отказался отпускать его и потребовал, чтобы его агент не смел больше попадаться мне на глаза. С этого начались все проблемы. Он принимал мою любовь и уважение, был моей чувственной половиной", – продолжал Гонсалес.