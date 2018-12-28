Ледовое побоище: массовая драка россиян с китайцами попала на видео
В драке сошлись игроки российского "Динамо" и китайского "Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян". Во втором периоде при счете 1:1 защитник бело-голубых Даниил Егоров столкнулся с вратарем "Куньлуня" Филипом Красановски.
В массовой потасовке, которая началась после столкновения, принял участие главный потерпевший, голкипер "Куньлуня". Однако драка не спасла китайскую команду от поражения. После нее москвичи забросили еще три шайбы и победили со счетом 4:1, сообщает "Чемпионат".
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