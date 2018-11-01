Боец Нурмагомедов приготовил для россиян роскошный подарок

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов намерен провести два боя с американским боксером Флойдом Мейвезером – младшим. Если это произойдет, поклонники отечественного спортсмена смогут несколько раз насладиться долгожданным зрелищем.
Нурмагомедов поставил условие, что один поединок должен пройти по правилам бокса, а другой – по правилам MMA, передает РИА ФАН. По мнению Хабиба, такой вариант будет наиболее справедливым для обоих спортсменов. "Фанаты будут довольны. Первый матч на ринге, а другой – в клетке", – резюмировал он.
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