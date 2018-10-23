Зверское избиение футболиста капитаном "Реала" попало на видео
Рамосу не понравилось, как Серхио Регилон выполнял упражнения. Капитан взял мяч и ударил одноклубника. А после занятий добавил еще разок.
Гнев Рамоса понять можно. "Реал" не может выиграть на протяжении пяти матчей подряд. 2 октября в рамках группового этапа Лиги чемпионов сливочные проиграли московскому ЦСКА (0:1) и теперь находятся на втором месте в группе.
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