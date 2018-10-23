Зверское избиение футболиста капитаном "Реала" попало на видео

Нервы не выдержали: защитника и капитана мадридского "Реала" Серхио Рамоса вывел из себя одноклубник. Не найдя слов, футболист отлупил неудачливого игрока.

Рамосу не понравилось, как Серхио Регилон выполнял упражнения. Капитан взял мяч и ударил одноклубника. А после занятий добавил еще разок.

Гнев Рамоса понять можно. "Реал" не может выиграть на протяжении пяти матчей подряд. 2 октября в рамках группового этапа Лиги чемпионов сливочные проиграли московскому ЦСКА (0:1) и теперь находятся на втором месте в группе.