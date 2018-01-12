Жена Павла Мамаева превратилась в скелет

Супруга известного российского футболиста Алана Мамаева опубликовала в своем микроблоге фото, на которых выглядит болезненно истощенной. Подписчики заподозрили у бывшей модели анорексию.

Несмотря на то, что после свадьбы девушка большую часть своего времени стала посвящать семье и детям, а не работе, она успевает активно вести Instagram. На свежих снимках Алана смотрится слишком худой. Фолловеры всерьез обеспокоились здоровьем жены спортсмена.

Пользователи Сети посчитали, что это не только некрасиво, но еще и опасно для – они заподозрили у Мамаевой анорексию. "Не пугайте людей, от вашего вида можно просто ужаснуться! Слишком худая!", "Извините, но это не фигура, а ее отсутствие. О какой красоте может идти речь? Палочник", "Аланочка, вы похожи на приведение", - цитирует подписчиков Мамаевой Ura.ru. "Господи, прошу вас, покушайте, пока не поздно! У вас болезнь уже", "Сутулая, худая, страшная. Ну нужно же иногда на себя в зеркало смотреть. Вы же женщина. Нельзя же себя так не любить", "Кости торчат!", "Конечно, анорексия, болезненно выглядит и абсолютно асексуально", – раскритиковали супругу спортсмена в комментариях.

Публикация от Аlana�� (@alana_mamaeva) Янв 5, 2018 at 12:40 PST

Однако нашлись и те, кто встал на ее защиту. "Никого не слушайте! Все замечательно. Уроды завидуют… Не нравится – не смотрите, проходите мимо… Жрут и завидуют!" – вступились поклонники Мамаевой. Сама же модель абсолютно довольна собственным весом. На критику в свой адрес Алана внимания не обращает.