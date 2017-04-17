Мамаев разрешил выложить в Сеть "голые" фото жены

Хакеры, получившие доступ к личным снимкам жены известного российского футболиста Павла Мамаева Аланы, начали шантажировать пару. Однако полузащитник не поддается на угрозы киберпреступников.

Как рассказа Алана, супруг и ее просит не обращать внимания на сложившуюся ситуацию. "Мне Паша говорит: "Да ладно. Пускай выкладывают, что такого?" Вообще, Паша в Сеть редко заходит, но заходит", – рассказала в прямой трансляции в Instagram жена футболиста.

По словам девушки, злоумышленники требуют не просто конкретную сумму, а пожизненную плату. "Просят 20 тысяч долларов, а потом еще каждый месяц проценты из зарплаты. Еще говорят, что от нас не отстанут, что будут теперь нас преследовать всю жизнь", – цитирует Life.ru Алану.

При этом жена Мамаева подтвердила, что выложенные ранее в Сеть снимки не являются монтажом, на них действительно запечатлена она. "Не знаю, будет что-то сфальсифицировано или нет, но пока все, что они выкладывали – это не монтаж, это правда... Добавить мне нечего. Если будет монтаж, я вам обязательно скажу", – сообщила девушка.

Хакеры опубликовали "голые" селфи жены футболиста Павла Мамаева — Аланы (18+): https://t.co/KtRXpKvE2l pic.twitter.com/QaBGgslEqY — Life | Шоу (@lfshowbiz) 5 апреля 2017 г.

Как писали Dni.Ru, откровенное селфи Аланы Мамаевой появилось во взломанном Twitter-аккаунте певца Влада Соколовского. Хакеры предлагали купить целый пакет компромата на девушку, в который входили переписка за несколько лет, а также множество фото и видео эротического характера. Кроме того, киберпреступники утверждают, что жена полузащитника какое-то время подрабатывала путаной.