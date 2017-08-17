Боксер Лебедев сообщил о смерти матери

Российский боксер Денис Лебедев сообщил, что у него умерла мать. В этой связи чемпион мира попросил журналистов не беспокоить его какое-то время в связи с трауром в семье.

Российский боксер Денис Лебедев сообщил, что у него умерла мать. По этой причине лучший боксер мира по версии WBA попросил пока его не беспокоить, сообщает Р-Спорт.

"У меня умерла мама. Я хочу попросить журналистов пока меня не беспокоить, пожалуйста", – сказал Лебедев по телефону.

Денис Лебедев – 38-летний боксер-профессионал родом из Белгородской области, выступающий в первой тяжелой весовой категории (до 90 килограммов). Отличается умением стойко держать удар. Так, например, в 2013 году в результате боя с панамцем Гильермо Джонсом Денис получил серьезную травму. В результате точечных попаданий соперника над правым глазом россиянина образовалось рассечение, которое за считаные минуты переросло в гигантскую гематому. Лебедев старался закончить бой досрочно, но Гильермо держал все пропущенные удары. В 11-м раунде обессиленный Денис не смог терпеть боль от ударов в поврежденный глаз и встал на колено. Он смог подняться, но ушел в сторону от рефери, ведущего отсчет нокаута, в результате чего судья остановил бой.

Чемпионом мира по версии WBA Лебедев стал в 2011 году. В течение продолжительного времени неоднократно подтверждал свои права на это звание.



