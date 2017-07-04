Алина Кабаева получила новую работу
Российская чемпионка оказалась первым спортсменом, кто удостоился этой должности. "Миссия "посла гимнастики" – популяризация и продвижение вида спорта на международном уровне", – сообщили в пресс-службе Всероссийской федерации художественной гимнастики.
Будут у Кабаевой и другие обязанности. Теперь спортсменка должна принять участие в медальной церемонии чемпионата мира и других публичных мероприятиях, посвященных этим соревнованиям. Международная федерация гимнастики будет выбирать послов каждый год.
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Напомним, чемпионат мира по художественной гимнастике в 2017 году состоится в итальянском городе Пезаро. Соревнования будут проходить с 30 августа по 3 сентября.
Как писали Dni.Ru, помимо спорта Кабаева увлечена и благотворительностью. Кроме того, одно время прославленная гимнастка занималась общественной и политической деятельностью.
Алина Кабаева завершила спортивную карьеру в 2007 году. Ей удалось завоевать более двадцати золотых медалей как на национальном, так и на международном уровнях.
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