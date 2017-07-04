Алина Кабаева получила новую работу

Известная российская спортсменка Алина Кабаева получила почетную должность. Она стала послом чемпионатов мира по художественной гимнастике.

Российская чемпионка оказалась первым спортсменом, кто удостоился этой должности. "Миссия "посла гимнастики" – популяризация и продвижение вида спорта на международном уровне", – сообщили в пресс-службе Всероссийской федерации художественной гимнастики.

Будут у Кабаевой и другие обязанности. Теперь спортсменка должна принять участие в медальной церемонии чемпионата мира и других публичных мероприятиях, посвященных этим соревнованиям. Международная федерация гимнастики будет выбирать послов каждый год.

enter; width:100%;"> Публикация от Alina Kabaeva | ФАН-АККАУНТ | (@alinakabaeva.official) Май 2 2017 в 12:25 PDT

Напомним, чемпионат мира по художественной гимнастике в 2017 году состоится в итальянском городе Пезаро. Соревнования будут проходить с 30 августа по 3 сентября.

Как писали Dni.Ru, помимо спорта Кабаева увлечена и благотворительностью. Кроме того, одно время прославленная гимнастка занималась общественной и политической деятельностью.

Публикация от Alina Kabaeva | ФАН-АККАУНТ | (@alinakabaeva.official) Май 15 2017 в 10:12 PDT

Алина Кабаева завершила спортивную карьеру в 2007 году. Ей удалось завоевать более двадцати золотых медалей как на национальном, так и на международном уровнях.