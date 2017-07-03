Теннисистка Уильямс расплакалась после смертельного ДТП

Знаменитая теннисистка Винус Уильямс покинула пресс-конференцию, прошедшую в рамках Уимблдонского турнира. Она не смогла сдержать слезы, когда ей задали вопрос о недавнем ДТП, в результате которого погиб мужчина.

"Нет слов для того, чтобы описать, насколько я расстроена... У меня просто нет слов", – ответила журналисту Винус Уильямс. После этого она покинула зал для пресс-конференций, передает Daily Mirror. Ранее спортсменка уже написала на своей странице в социальной сети Facebook, что у нее "разрывается сердце от этой трагедии". "Мои искренние соболезнования семье и друзьям Джерома Барсона, я храню его в своих мыслях и молитвах", – добавила она. Напомним, знаменитая теннисистка стала виновницей ДТП, в результате которого погиб 78-летний мужчина. Впоследствии его семья подала на Уильмс в суд.