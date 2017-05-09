Чемпион по прыжкам в воду женился на обладателе "Оскара"
Пышная свадьба состоялась еще 6 мая, но рассказала об этом пара только спустя несколько дней. На церемонии присутствовали более 100 человек.
Первые фотографии свадьбы появились в социальной сети Instagram. На опубликованных кадрах видно, что после официальной части для пары устроили большой салют.
"6 мая 2017 года я женился на любви всей жизни. Мы разделили этот день с 120 нашими родными и близкими друзьями! Спасибо всем, кто сделал эти выходные самыми особенными в нашей жизни!" – написал на своей странице Дейли. Подписчики поддержали молодоженов и пожелали им счастливой семейной жизни.
"Итак, а что вы делали на этих выходных?" – спрашивает счастливый Лэнс Блэк под одной из фотографий. Снимки молодоженов набрали с общей сложности сотни тысяч отметок "Мне нравится", передает Daily Mail.
Избиратели отдали голоса обаянию и молодости "месье Минфина"
Поклоннии беспокоятся за актрису
Возлюбленного актрисы вычислили по комментариям
Радостной новостью Лиза Кутузова поделилась с подписчиками