Чемпион по прыжкам в воду женился на обладателе "Оскара"

В Великобритании в замке Бови Касл чемпион по прыжкам в воду Том Дейли и обладатель "Оскара" Дастин Лэнс Блэк сыграли свадьбу. Фотографиями с шикарной церемонии пара поделилась в социальных сетях.

Пышная свадьба состоялась еще 6 мая, но рассказала об этом пара только спустя несколько дней. На церемонии присутствовали более 100 человек.

Первые фотографии свадьбы появились в социальной сети Instagram. На опубликованных кадрах видно, что после официальной части для пары устроили большой салют.

Публикация от Tom Daley (@tomdaley1994) Май 8 2017 в 8:22 PDT

"6 мая 2017 года я женился на любви всей жизни. Мы разделили этот день с 120 нашими родными и близкими друзьями! Спасибо всем, кто сделал эти выходные самыми особенными в нашей жизни!" – написал на своей странице Дейли. Подписчики поддержали молодоженов и пожелали им счастливой семейной жизни.

Публикация от Tom Daley (@tomdaley1994) Май 8 2017 в 1:41 PDT

"Итак, а что вы делали на этих выходных?" – спрашивает счастливый Лэнс Блэк под одной из фотографий. Снимки молодоженов набрали с общей сложности сотни тысяч отметок "Мне нравится", передает Daily Mail.