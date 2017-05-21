Избитый заместитель Емельяненко попал в больницу в Москве

На турнире Fight Nights Global 65 в Астане между вице-президентом Союза ММА России Радмиром Габдуллином и бойцом смешанных единоборств Гаджимурадом Хирамагомедовым, который судейским решением был признан проигравшим в схватке, возник конфликт. В результате спортивный функционер был экстренно доставлен в столичную клинику со сломанной челюстью.

Радмир Габдуллин был экстренно госпитализирован сразу после прилета в Москву. По сообщению жены вице-президента Союза ММА России, у него диагностированы двойной перелом челюсти и сотрясение мозга. "Состояние сейчас тяжелое", – цитирует ее "Газета.ru". После перелета его самочувствие ухудшилось.

Сообщается, что в распоряжении правоохранительных органов, которые уже начали расследовать произошедшее, оказались записи с камер наблюдения в отеле пострадавшего. Удалось восстановить приблизительную картину произошедшего.

По предварительным данным, боец смешанных единоборств Гаджимурад Хирамагомедов вместе со своим братом, Гамзатом Хирамагомедовым, бронзовым призером чемпионата России по боевому самбо и мастером спорта России, ворвались в номер к Радмиру Габдуллину, где избили его. Спортсмен посчитал, что заместитель Федора Емельяненко повлиял на решение арбитров и те признали его проигравшим в схватке с Георгием Кичигиным за звание чемпиона организации Fight Night.

После произошедшего боец был задержан полицией. В его отношении было возбуждено административное дело. Грозят бойцу и другие последствия. "Мы не знаем всех обстоятельств, но это дело уже вышло за рамки спорта. Мы знаем, что произошла конфликтная ситуация. Конечно, мы уволим Хирамагомедова. Больше не будем с ним работать", – рассказал руководитель Fight Night Камил Гаджиев.