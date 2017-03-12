Дагенстанцы устроили массовую драку на чемпионате ММА (видео)
Видео массовой драки было опубликовано на YouTube. "Потихоньку смогли всех успокоить и снизить градус напряжения. Оба бойца зашли в подтрибунное помещение, поговорили, извинились друг перед другом, и пожали руки", – рассказали в клубе MMA "Горец".
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