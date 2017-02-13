Российского бойца ММА застрелили из ружья
Администратор ночного клуба отказался впустить в заведение трех агрессивных мужчин, сообщает РЕН ТВ. Боец ММА вступился за сотрудника, оказавшегося втянутым в конфликт. Один из дебоширов ушел, но вскоре вернулся с ружьем и выстрелил в Дениса Раздрогова. Молодой человек скончался от острой потери крови.
Певец уверен, что возраст ему не помеха
Решением суда жилье бывшего депутата в центре Москвы было конфисковано
Олимпийская чемпионка недовольна выступлением команды на ЧМ-2017 по биатлону
Вначале девушка очень разозлилась, услышав предложение руки и сердца