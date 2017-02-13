Российского бойца ММА застрелили из ружья

Российский мастер смешанных единоборств Денис Раздрогов погиб в возрасте 19 лет: его застрелили из ружья в ночном клубе в Великом Устюге. В объективы камер видеонаблюдения попали мужчины, один из которых несет предполагаемое орудие убийства.

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