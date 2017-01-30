Российским паралимпийцам запретили участвовать в отборе на Игры

Исполнительный комитет Международного паралимпийского комитета (МПК) отказал россиянам в праве на участие в квалификационных соревнованиях зимних Олимпийских игр 2018 года в Южной Корее. Решение об этом было принято 29 января на заседании организации.

Паралимпийский комитет России продолжит подготовку к соревнованием, несмотря на решение МПК. В пресс-службе организации подчеркнули, что готовы до конца отстаивать законные права российских спортсменов.







