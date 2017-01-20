Авербух защитил российских фигуристов от нападок США

Заслуженный мастер спорта по фигурному катанию Илья Авербух заявил, что допинговый конфликт обостряют американские чиновники. Он считает, что спортсмены из Соединенных Штатов хотят соревноваться с российскими спортсменами, однако им мешает правительство.

Российский фигурист отметил, что конкуренты намеренно используют тему допинга. Подобная ситуация дискредитирует самих американских спортсменов, сообщает Life.ru.

"Уверен, американские спортсмены — наши большие друзья – хотят соревноваться и выигрывать по-настоящему в большой и конкурентной борьбе. Но чиновники, которые заинтересованы в результате любой ценой, конечно, хотят использовать ситуацию, чтобы убрать одних из самых главных конкурентов в своих видах", – заявил хореограф Илья Авербух.

Между тем он сравнил разгоревшийся допинговый скандал с бойкотом Олимпийских игр 1980 и 1984 годов. Западные страны, включая Соединенные Штаты, отказались от участия в соревнованиях в Москве. Спустя четыре года советские спортсмены также не явились на летнюю Олимпиаду в Лос-Анджелесе.

Напомним, незадолго до Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в разгар допингового скандала Илья Авербух предложил спортсменам выступать не под флагом России. По его словам, "век спортсмена короток", и "чистый" атлет должен выступать на соревнованиях вне зависимости от обстоятельств.

"Мы будем им так же гордиться! Потому что будем знать, что он наш – российский. Нам сейчас надо бороться за то, чтобы получить наибольшее представительство на Играх, под каким флагом будет разрешено, под тем и надо выступать", – цитирует спортсмена радиостанция "Говорит Москва".