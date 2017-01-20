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Спорт

Авербух защитил российских фигуристов от нападок США

Илья Авербух. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Заслуженный мастер спорта по фигурному катанию Илья Авербух заявил, что допинговый конфликт обостряют американские чиновники. Он считает, что спортсмены из Соединенных Штатов хотят соревноваться с российскими спортсменами, однако им мешает правительство.
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Российский фигурист отметил, что конкуренты намеренно используют тему допинга. Подобная ситуация дискредитирует самих американских спортсменов, сообщает Life.ru.

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"Уверен, американские спортсмены — наши большие друзья – хотят соревноваться и выигрывать по-настоящему в большой и конкурентной борьбе. Но чиновники, которые заинтересованы в результате любой ценой, конечно, хотят использовать ситуацию, чтобы убрать одних из самых главных конкурентов в своих видах", – заявил хореограф Илья Авербух.

Между тем он сравнил разгоревшийся допинговый скандал с бойкотом Олимпийских игр 1980 и 1984 годов. Западные страны, включая Соединенные Штаты, отказались от участия в соревнованиях в Москве. Спустя четыре года советские спортсмены также не явились на летнюю Олимпиаду в Лос-Анджелесе.

Напомним, незадолго до Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в разгар допингового скандала Илья Авербух предложил спортсменам выступать не под флагом России. По его словам, "век спортсмена короток", и "чистый" атлет должен выступать на соревнованиях вне зависимости от обстоятельств.

"Мы будем им так же гордиться! Потому что будем знать, что он наш – российский. Нам сейчас надо бороться за то, чтобы получить наибольшее представительство на Играх, под каким флагом будет разрешено, под тем и надо выступать", – цитирует спортсмена радиостанция "Говорит Москва".

Автор: Олег Шивалов20 января 2017, 14:59
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