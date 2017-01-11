Российский чемпион отказался возвращать бронзу Олимпиады

Российский бегун Максим Дылдин отказался возвращать бронзовую медаль, которую он завоевал на Олимпийских играх в Пекине в 2008 году. Бегун заявил, что честно победил в соревнованиях.
"Медаль у меня дома, пусть попробуют ее забрать", – цитирует его портал Properm.ru. Напомним, Дылдин был дисквалифицирован за употребление допинга на четыре года.
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