Российский чемпион отказался возвращать бронзу Олимпиады

Российский бегун Максим Дылдин отказался возвращать бронзовую медаль, которую он завоевал на Олимпийских играх в Пекине в 2008 году. Бегун заявил, что честно победил в соревнованиях.

"Медаль у меня дома, пусть попробуют ее забрать", – цитирует его портал Properm.ru. Напомним, Дылдин был дисквалифицирован за употребление допинга на четыре года.

