Российская легкоатлетка проиграла суд по допинг-скандалу

В Москве суд отказал в удовлетворении иска легкоатлетки Кристины Угаровой к телеканалу ARD, который снял фильм о допинг-скандале. Спортсменка пыталась доказать, что эта лента оскорбляет ее честь и достоинство, но слуга Фемиды с этим не согласился.

Угарова требовала, чтобы фильм телеканала о допинге был удален. Адвокат спортсменки пообещал обжаловать решение суда, передает ТАСС. Соответствующая апелляция будет направлена в Мосгорсуд.