Почему на матче в Чехии освистали гимн России

Международная федерация хоккея (IIHF) объяснила освистывание гимна России на недавнем матче между молодежными женскими сборными России и Чехии. В организации считают, что данный инцидент не имеет никакого отношения к политике.

По словам президента IIHF Рене Фазеля, слова которого приводит ТАСС, освистывание произошло из-за якобы слишком агрессивных действий российских хоккеисток. "В конце матча российская хоккеистка ударила чешку в голову, завязалась потасовка, и реакция болельщиков связана с этим инцидентом, никакой политики тут нет", – сказал он, при этом уточнив, что Международная федерация хоккея не оправдывает чешских болельщиков и намерена провести беседу с организаторами игры.

Ожидаемо винят во всем россиянок и чешские СМИ. Так, по мнению издания hokej.cz, к потасовке между хоккеистками привела недостаточно профессиональная работа передней линии арбитров, которые, утверждают чехи, потворствовали "грязной" игре российской сборной.





Однако капитан российской сборной Нина Пирогова заявила, что драка произошла по вине чешских хоккеисток, которые сознательно шли на провокации в адрес хоккеисток из России. "Во втором периоде нам удалось забросить две шайбы. У чешек особо не было шансов, поэтому они начали нас провоцировать", – рассказала спортсменка в интервью "Советскому спорту".

Dni.Ru напоминают, что инцидент между двумя молодежными женскими сборными произошел на четвертьфинальной игре, где россиянки уверенно одолели своих соперниц со счетов 2:0. Однако после того, как во время завершающей церемонии над стадионом начал играть российский гимн, чешские болельщики на трибунах попытались заглушить его свистом. Однако наши девушки оказались не из робких и дали отпор недоброжелателям, хором исполнив родной гимн, что заставило замолчать свистунов на трибунах.





С комментариями относительно случившегося сразу после матча выступили представители Федерации хоккея России (ФХР). Как отметил руководитель ведомства Дмитрий Курбатов, ФХР будет требовать акцентировать внимание международных компетентных органов на том, чтобы инциденты вроде освистывания российского гимна не повторялись впредь.

