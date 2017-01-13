Российские хоккеистки заткнули освиставших гимн чехов

Любители спорта продолжают обсуждать скандал, произошедший во время женского молодежного чемпионата мира по хоккею в Чехии. После очередного поединка болельщики на трибунах освистали российский гимн.

Инцидент случился после четвертьфинального матча между российскими спортсменками и хозяйками турнира, хоккеистками из Чехии. Когда во время завершающей церемонии в ледовом дворце зазвучал гимн России, зрители на трибунах попытались заглушить его свистом.



Однако наши девушки дали отпор недоброжелателям. Они хором исполнили гимн России, заставив замолчать чешских болельщиков. Видео разместил на канале в YouTube пользователь Игорь Желев.

В Федерации хоккея России заявили, что подготовили обращение в адрес оргкомитета женского молодежного чемпионата мира по хоккею по поводу освистывания российского гимна. Об этом сообщил исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов, пишет "Р-Спорт".

"Относимся мы к этому негативно. Будем требовать акцентировать внимание на том, чтобы это не повторилось впредь. А на такие действия болельщиков может быть только один ответ – хорошая игра", – добавил глава федерации.

В свою очередь двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов выразил надежду, что болельщикам стало стыдно. По его словам, сознание цивилизованных людей должно быть выше обид, пишет "Спорт-экспресс".



Освистывать гимн страны нормальные цивилизованные люди просто не имели права. Их сознание должно быть выше какой-то мимолетной обиды. Ни разу не слышал, чтобы освистывали гимн! Зрителям должно быть стыдно за свое поведение.

Причиной негостеприимного поведения чешских болельщиков мог стать конфликт спортсменок во время матча, переросший в массовую потасовку. Сообщалось, что, защищая ворота, наши хоккеистки во главе с капитаном команды Ниной Пироговой подрались с соперницами (смотреть с отметки 2:12:00).

Напомним, что в Чехии проходит хоккейный турнир для игроков не старше 18 лет. Четвертьфинальный матч 11 января в Пршерове завершился победой российской сборной над чешской командой со счетом 2:0.

Примечательно, что перед началом матча КХЛ в Братиславе между командами "Слован" и "Локомотив" для российской команды неожиданно заиграл гимн СССР. Как писали Dni.Ru, наши хоккеисты были явно удивлены, подпевать никто не стал.