Вопрос о проведении чемпионата Европы в Коломне будет решаться позднее
Гимн СССР на хоккее привел в восторг пользователей Сети
Российские хоккеисты были явно удивлены заигравшему гимну СССР. Однако подпевать никто не стал. В свою очередь комментатор матча назвал действия организаторов "троллингом 91-го уровня". Пользователи Сети выходку оценили по-разному. "Если их целью было обидеть, то они жестоко ошиблись)) Если бы мне перед матчем сыграли этот гимн, я бы выложился больше, чем на 100%", "Почему ставят гимн СССР, хотя данный матч был в наше время?" – пишут интернет-пользователи.
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