Гимн СССР на хоккее привел в восторг пользователей Сети

В Интернете активно обсуждают неожиданное решение организаторов матча КХЛ в Братиславе между командами "Слован" и "Локомотив". Причиной дискуссии стало то, что перед началом матча для команды Ярославля неожиданно заиграл гимн Советского Союза.

Российские хоккеисты были явно удивлены заигравшему гимну СССР. Однако подпевать никто не стал. В свою очередь комментатор матча назвал действия организаторов "троллингом 91-го уровня". Пользователи Сети выходку оценили по-разному. "Если их целью было обидеть, то они жестоко ошиблись)) Если бы мне перед матчем сыграли этот гимн, я бы выложился больше, чем на 100%﻿", "Почему ставят гимн СССР, хотя данный матч был в наше время?" – пишут интернет-пользователи.﻿