Собянин: Началось строительство нового здания Большого московского цирка

Новое здание Большого московского цирка появится в Мневниковской пойме. Сергей Собянин дал старт строительству комплекса, рассчитанного на пять тысяч зрителей. Работы планируют завершить в 2029 году.

Площадь здания составит 82,2 тысячи квадратных метров. Его архитектура будет напоминать традиционный цирковой шатер. Проект разрабатывали после обсуждений с представителями циркового сообщества и жителями столицы. Москвичи также участвовали в выборе архитектурного решения на портале «Активный гражданин».

Купол со шпилем поднимется почти на 100 метров. На нем установят медиаэкраны в форме кристалла и информационную строку. Благодаря перепаду рельефа входы и выходы разместят на разных уровнях: это поможет распределять зрительские потоки.

Центральным элементом комплекса станет автоматизированная арена с 11 вариантами трансформации. Ее смогут переоборудовать для конных, ледовых, водных, акробатических и мультимедийных шоу. Замена манежа займет не более четырех минут, поэтому менять сценическое пространство можно будет по ходу представления.

Под зданием оборудуют техническое пространство глубиной до 28 метров. Оттуда манежи будут подниматься на сцену с помощью специальной платформы. Для воздушных номеров под куполом смонтируют систему подвесов и лебедок, которая также позволит перемещать декорации.

Водные постановки получат отдельную инфраструктуру: канал с фонтанами, подсветкой и 26-метровой «стеной дождя», а также бассейн с прыжковой зоной глубиной восемь метров. Если водную часть закроют платформами, на ее месте появится сухая площадка площадью свыше 500 квадратных метров.

Ледовую арену оборудуют встроенной системой заморозки. Для выступлений с лошадьми предусмотрен манеж диаметром 13 метров с тремя вращающимися кругами. Иллюзионисты смогут использовать скрытые люки и специальные механизмы. Для танцевальных номеров уложат амортизирующее покрытие, а для акробатических — установят батутные системы.

Работу сценической механики, освещения, мультимедиа и водного оборудования объединят под общим управлением. Проект предусматривает более тысячи интеллектуальных световых приборов, светодиодные экраны, видеопроекцию и системы объемного звука.

Помещения для содержания и дрессировки животных займут 5,3 тысячи квадратных метров. Здесь разместят репетиционную арену, ветеринарные кабинеты и зоны для слонов, медведей, лошадей, крупных кошек, морских млекопитающих и птиц. В здании также откроют мастерские декораций и костюмов, оборудуют хранилища реквизита и служебные помещения.

Котлован сооружают по технологии «стена в грунте», которую ранее использовали при строительстве станций метро «Мневники» и «Терехово». Монолитное железобетонное ограждение защитит подземную часть от грунтовых вод.

Территорию возле цирка благоустроят: рядом появятся ландшафтный парк и двухуровневый паркинг на 500 автомобилей. Ближайшими станциями метро станут «Мневники» и «Терехово» Большой кольцевой линии.

Большой московский цирк на проспекте Вернадского работает с 1971 года. За это время на его представлениях побывали более 40 миллионов зрителей.