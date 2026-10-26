Собянин: Началось строительство нового здания Большого московского цирка

Лидия Федосеева-Шукшина в коме Состояние Лерчек ухудшилось Тесты Игры Сонник

Топ новостей недели

"Закрой рот сама, лошадь!": взбешенный Дмитрий Борисов с позором вышвырнул звезду "Дома-2" из эфира"Закрой рот сама, лошадь!": взбешенный Дмитрий Борисов с позором вышвырнул звезду "Дома-2" из эфира Грязная тайна Софии Ротару всплыла спустя годы молчанияГрязная тайна Софии Ротару всплыла спустя годы молчания Экстремальное мини и честное фото без фильтров: случайный снимок Пугачевой на Кипре вызвал оторопьЭкстремальное мини и честное фото без фильтров: случайный снимок Пугачевой на Кипре вызвал оторопь "А меня не позвал!": взбешенный Киркоров устроил взбучку Орбакайте из-за дерзкого поступка ее сына"А меня не позвал!": взбешенный Киркоров устроил взбучку Орбакайте из-за дерзкого поступка ее сына

Лента новостей

Понедельник 26 октября

00:16Эта примета 27 октября безошибочно укажет дату прихода зимы 00:14Назван простой обряд на Параскеву 27 октября, который подарит богатство и искупает в любви 18:00Собянин: Продолжим обновление и развитие культурных учреждений и парков Москвы 17:44AVA Technologies расширяет выпуск круглых воздуховодов 16:54Скандалы на ровном месте и угрозы разрыва: как пережить полнолунный психоз и сохранить семью 15:16Свинец и кадмий в тарелке: модная экоупаковка оказалась скрытой угрозой для здоровья 13:55Вскрылась страшная тайна, почему Самойлова не посадила стрелявшего Джигана 12:08Смертоносный вирус вырвался на свободу: ВИЧ косит благополучных россиян и передается прямо в больницах 11:28Сергей Собянин рассказал о новой школе в районе Южное Бутово 10:51Нелепая оплошность на чужбине навсегда лишила Аллу Пугачеву прав на имя дочери 09:22"Скоропостижно скончался": снимок Галустяна в траурной рамке довел россиян до предынфарктного состояния 00:21Вот почему 26 октября категорически нельзя мыться после захода солнца 18:18Пришел посмотреть кино. А там – про тебя 15:22Ешьте это, чтобы не растолстеть: гастрономический гороскоп на холодный ноябрь для всех знаков 11:30"Закончат как Дибровы": о печальном конце брака Петросяна и Брухуновой заговорили в Сети 06:06Книга судеб на черном небе: какая пугающая тайна ночного сияния 25 октября определит будущее семьи 18:52Кровожадный вампир или дикий оборотень: какой монстр дремлет внутри вашего знака зодиака 15:225 книг о тоске по прошлому 11:48"Хватит давиться водой!": доктор Мясников в пух и прах разнес популярные мифы о напитках 06:57Сделаете это 24 октября – увязнете в нищете и долгах 17:51"Нас самих развели!": потерявшая квартиру Долина вместе с Волочковой и Шаляпиным вляпалась в новую аферу 16:03"Срок любви имеет срок годности!": Иван Янковский ошарашил признанием о расставании 14:13"Занял собой все Лужники!": располневший Жуков взбесил Кушанашвили показной любовью к жиру 12:57Искусство удивлять: что покажут в Москве в ночь на 4 ноября 12:34Яблони для "Чайки": Хабенский со студентами обновил сад в Мелихове 11:54Объевшаяся до отвала Анфиса Чехова с грохотом рухнула на выходе из ресторана 10:31"Я не хочу умирать!": рыдающая Лерчек взмолилась о спасении после жуткого вердикта врачей 09:15Над оскандалившимся Егором Кридом нависла уголовная статья 00:37Откройте двери богатству: как 23 октября на Евлампия привлечь счастье и здоровье в дом 17:26Собянин: В Коммунарке создадут открытое хранилище музеев России 17:12Анита Цой шокировала всех дерзкой выходкой в Храме Христа Спасителя 16:22Конкурс лидеров волонтёров Подмосковья: 150 финалистов представили проекты для своих городов 16:06В "Острове Мечты" покажут новогоднее шоу "Алиса: Время чудес" 15:21Покинувшая Россию жена Петросяна пожаловалась на изнурительную жизнь за границей 13:27Роковая оплошность Егора Крида может стоить ему карьеры 11:52Лолита раскрыла всю правду об успехе в профессии через постель 10:20Находящаяся в коме 88-летняя Лидия Федосеева-Шукшина балансирует на грани жизни и смерти 09:35Сломленному потерей близких Диброву понадобилась помощь врачей 00:27Это простое действие 22 октября убережет семью от разорения на всю зиму 18:45Предпринимателя Михаила Дудина заочно арестовали в Самаре 18:34В Подмосковье появятся пять новых индустриальных парков для МСП 18:32Африканская банда устроила дикий погром в номере Любови Толкалиной: Настоящая ОПГ работает 16:52Шокирующее признание о Лерчек не спасло Артема Чекалина от сурового тюремного срока 14:25Секреты серебряного возраста и тепло поколений: как на киностудии имени Горького отметили День отца 13:31"Воспитывал, как кошек": сын Юрия Куклачева ошарашил правдой о порядках в семье клоуна 11:58Осевшая в Америке Кристина Орбакайте публично призналась в невыносимой тоске по родине 10:51Названы 7 привычек, продлевающих молодость мозга на 13 лет 09:22Анастасия Волочкова показала пугающие кадры из больницы 00:36Срочно сделайте это 21 октября или потеряете достаток на всю зиму 17:56Собянин: Переселение по программе реновации затронуло уже более 300 тысяч человек
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Собянин: Началось строительство нового здания Большого московского цирка

Собянин: Началось строительство нового здания Большого московского цирка
135

Новое здание Большого московского цирка появится в Мневниковской пойме. Сергей Собянин дал старт строительству комплекса, рассчитанного на пять тысяч зрителей. Работы планируют завершить в 2029 году.

Площадь здания составит 82,2 тысячи квадратных метров. Его архитектура будет напоминать традиционный цирковой шатер. Проект разрабатывали после обсуждений с представителями циркового сообщества и жителями столицы. Москвичи также участвовали в выборе архитектурного решения на портале «Активный гражданин».

Купол со шпилем поднимется почти на 100 метров. На нем установят медиаэкраны в форме кристалла и информационную строку. Благодаря перепаду рельефа входы и выходы разместят на разных уровнях: это поможет распределять зрительские потоки.

Центральным элементом комплекса станет автоматизированная арена с 11 вариантами трансформации. Ее смогут переоборудовать для конных, ледовых, водных, акробатических и мультимедийных шоу. Замена манежа займет не более четырех минут, поэтому менять сценическое пространство можно будет по ходу представления.

Под зданием оборудуют техническое пространство глубиной до 28 метров. Оттуда манежи будут подниматься на сцену с помощью специальной платформы. Для воздушных номеров под куполом смонтируют систему подвесов и лебедок, которая также позволит перемещать декорации.

Водные постановки получат отдельную инфраструктуру: канал с фонтанами, подсветкой и 26-метровой «стеной дождя», а также бассейн с прыжковой зоной глубиной восемь метров. Если водную часть закроют платформами, на ее месте появится сухая площадка площадью свыше 500 квадратных метров.

Ледовую арену оборудуют встроенной системой заморозки. Для выступлений с лошадьми предусмотрен манеж диаметром 13 метров с тремя вращающимися кругами. Иллюзионисты смогут использовать скрытые люки и специальные механизмы. Для танцевальных номеров уложат амортизирующее покрытие, а для акробатических — установят батутные системы.

Работу сценической механики, освещения, мультимедиа и водного оборудования объединят под общим управлением. Проект предусматривает более тысячи интеллектуальных световых приборов, светодиодные экраны, видеопроекцию и системы объемного звука.

Помещения для содержания и дрессировки животных займут 5,3 тысячи квадратных метров. Здесь разместят репетиционную арену, ветеринарные кабинеты и зоны для слонов, медведей, лошадей, крупных кошек, морских млекопитающих и птиц. В здании также откроют мастерские декораций и костюмов, оборудуют хранилища реквизита и служебные помещения.

Котлован сооружают по технологии «стена в грунте», которую ранее использовали при строительстве станций метро «Мневники» и «Терехово». Монолитное железобетонное ограждение защитит подземную часть от грунтовых вод.

Территорию возле цирка благоустроят: рядом появятся ландшафтный парк и двухуровневый паркинг на 500 автомобилей. Ближайшими станциями метро станут «Мневники» и «Терехово» Большой кольцевой линии.

Большой московский цирк на проспекте Вернадского работает с 1971 года. За это время на его представлениях побывали более 40 миллионов зрителей.

Шоу-бизнес в Telegram

26 октября 2026, 19:56
Канал мэра Москвы Сергея Собянина в мессенджере "Макс"✓ Надежный источник

Собянин: Продолжим обновление и развитие культурных учреждений и парков Москвы

Собянин: Продолжим обновление и развитие культурных учреждений и парков Москвы
На развитие культурно-туристической среды и сохранение культурного наследия Москвы в 2027–2029 годах направят 782,5 миллиарда рублей. Из этой суммы 269,7 миллиарда предусмотрено на 2027 год.

Сергей Собянин рассказал о новой школе в районе Южное Бутово

Сергей Собянин рассказал о новой школе в районе Южное Бутово
Новая школа расположена по адресу: Варшавское шоссе, дом 276а, в шаговой доступности от жилых домов. В районе Южное Бутово на Варшавском шоссе открылось современное школьное здание на 600 учеников, оснащенное лабораторными комплексами, ИТ-полигоном и просторными спортивными залами.

Яблони для "Чайки": Хабенский со студентами обновил сад в Мелихове

Яблони для "Чайки": Хабенский со студентами обновил сад в Мелихове
Хабенский руководит МХТ имени Чехова и временно исполняет обязанности ректора школы-студии МХАТ. В музее-заповеднике Чехова «Мелихово» появились новые яблони.

Собянин: В Коммунарке создадут открытое хранилище музеев России

Собянин: В Коммунарке создадут открытое хранилище музеев России
А суперколледж в Новой Москве станет крупнейшим в стране. В Коммунарке начали строить межмузейный депозитарно-выставочный комплекс, где посетителям откроют доступ к произведениям из музейных запасников.

Конкурс лидеров волонтёров Подмосковья: 150 финалистов представили проекты для своих городов

Конкурс лидеров волонтёров Подмосковья: 150 финалистов представили проекты для своих городов
Волонтёрам Подмосковья выбирают новых лидеров. Региональный этап конкурса прошёл в Лобне. В этом году он проходит во второй раз, сообщает пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики региона. Отбор шёл в два этапа.

Выбор читателей

26/10ПндСмертоносный вирус вырвался на свободу: ВИЧ косит благополучных россиян и передается прямо в больницах 25/10Вск"Закончат как Дибровы": о печальном конце брака Петросяна и Брухуновой заговорили в Сети 26/10ПндНелепая оплошность на чужбине навсегда лишила Аллу Пугачеву прав на имя дочери 25/10ВскКнига судеб на черном небе: какая пугающая тайна ночного сияния 25 октября определит будущее семьи 26/10Пнд"Скоропостижно скончался": снимок Галустяна в траурной рамке довел россиян до предынфарктного состояния 25/10ВскЕшьте это, чтобы не растолстеть: гастрономический гороскоп на холодный ноябрь для всех знаков