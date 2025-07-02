За малайскими медвежатами из Московского зоопарка теперь можно наблюдать онлайн

На портале mos.ru запущены увлекательные онлайн-трансляции из вольеров трех малайских медвежат, обитающих в Московском зоопарке.

Теперь каждый желающий может в режиме реального времени наблюдать за тем, как эти милые создания исследуют свою территорию, играют между собой и наслаждаются лакомствами. Трансляции доступны ежедневно с 14:00 до 16:00, в часы работы павильона "Солнечные медведи", где живут медвежата по именам Лучик, Звездочка и Маша.

Малайские медвежата появились в столичном зоопарке сравнительно недавно. Первой из них стала медведица Маша, которая была привезена в конце августа прошлого года. В конце декабря к ней присоединились Лучик и Звездочка. В начале своего пребывания в зоопарке малыши проходили адаптацию в служебных помещениях, прежде чем переехать в специально оборудованный павильон, учитывающий их индивидуальные особенности.

На данный момент Маша живет отдельно от своих сородичей, а Лучик и Звездочка обитают в соседнем вольере. Зоологи постепенно знакомят медвежат друг с другом: сначала они общались через решетку, а совсем недавно их объединили на несколько часов в одной комнате. Днем они активно играют вместе, а на ночь их снова разделяют для обеспечения безопасности.

"Наши малайские медвежата подросли, окрепли и научились уверенно взбираться и спускаться с высоких конструкций. Маша, Лучик и Звездочка — это активные, сильные и любопытные животные. В настоящее время они находятся на важном этапе формирования коммуникации друг с другом. Зоологи внимательно следят за их поведением, особенно во время совместного пребывания в одном вольере, чтобы предотвратить возможные конфликты", — рассказала Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка.

На протяжении двух месяцев малайские медвежата привыкали к регулярным визитам посетителей. Теперь за их жизнью можно наблюдать не только в зоопарке, но и онлайн. Хотя трансляции пока доступны лишь в ограниченные часы, планируется увеличение времени работы павильона. Это замечательная возможность для всех любителей природы и животных увидеть, как растут и развиваются эти удивительные создания.