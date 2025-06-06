Андрей Воробьев вручил первые паспорта юным жителям Подмосковья

Торжественная церемония вручения первых паспортов гражданина РФ прошла в Доме правительства Московской области в преддверии Дня России, сообщили в пресс-службе губернатора региона.

Паспорта получили 35 школьников – победители олимпиад, участники волонтёрских программ, дети военнослужащих, кадеты и юные спортсмены. Мероприятие прошло в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети».

«Сегодня здесь дети наших героев, представители творческой и спортивной молодёжи. Мы видим, что вы стремитесь развиваться, достигать целей, и ваша энергия вдохновляет. От всей души желаю, чтобы у вас всё получалось, а рядом всегда были добрые и верные друзья», – сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, обращаясь к участникам церемонии.

Среди получивших паспорт – кадет из Клина Сергей Минин, мечтающий стать военным, победитель олимпиад Артём Кутелев из Долгопрудного, юная художница Варвара Бабаева из Красногорска и танцовщица из Серпухова Маргарита Романенко, отец которой погиб на спецоперации.

«Наша страна сильна историей, культурой, традициями. И теперь уже и ваша задача – знать их, беречь, защищать, и в будущем передавать своим детям», – отметил Андрей Воробьев.

Вручение паспортов юным жителям региона в праздничной атмосфере стало доброй традицией и важной частью патриотического воспитания подрастающего поколения в Подмосковье.