Андрей Воробьев вручил первые паспорта юным жителям Подмосковья

Люди несут цветы к дому Ефремова Тесты Хирург объявил срок Киркорову Игры Сонник

Топ новостей недели

Еще одна потеря для человечества: объявлено об уходе известного артистаЕще одна потеря для человечества: объявлено об уходе известного артиста Голос эпохи: в Корее почтили память ушедшей народной артистки РФГолос эпохи: в Корее почтили память ушедшей народной артистки РФ ТЕСТ: узнай любимый советский фильм по кадру с главным героемТЕСТ: узнай любимый советский фильм по кадру с главным героем Тест: отгадайте название фильма СССР по 1 кадру с дедушкойТест: отгадайте название фильма СССР по 1 кадру с дедушкой

Лента новостей

Пятница 6 июня

18:45Певица МакSим впервые за 5 лет выпустила песню 17:46Какая забота важнее – о себе или о родителях – Конфуций объяснил еще 2500 лет назад 17:18В Доме музыки пройдет синтетический спектакль "В списках не значился" 16:23Еще одна потеря: навсегда ушел советский певец, актер театра и кино 13:52Проект "Улица. Танцы" стартует на Чистопрудном бульваре 13:51Что происходит между SHAMAN и Мизулиной: роковая любовь или чистая выгода? 13:46Беременность Тодоренко перестала быть тайной: найдены железобетонные доказательства 12:28Рукоприкладства и причиненный вред матери: Шаляпин публично взвыл от боли 12:23В Москве появится еще 20 современных площадок для выгула собак 12:06Тест: угадайте советский фильм по кадру с усатым актером 11:31"Росатом" вывезла очередную партию отработавшего ядерного топлива из хранилища в губе Андреева 11:03Певице Славе потребовалась новая серьезная операция после скандала с хирургом Хайдаровым 10:49Почему нужно 2 раза слушать и только 1 говорить – Омар Хайям ответил на это еще 1000 лет назад 06:24Муж срочно увез разбившую лицо о кафельный пол Летучую в больницу 03:37Рассекречен подробный план на случай скоропостишного ухода Кейт Миддлтон 00:09Озвучен баснословный заработок Познера за роль ведущего на свадьбе Деревянко 23:28Салат из овощей доведет до экстаза любого, если добавить это 22:21Комары больше не укусят: вот как избежать атаки кусачих и надоедливых насекомых 21:16Чем заменить мороженое для красоты и здоровья – советы диетолога 20:24Тест: отгадайте фильм СССР по 1 кадру с врачом 18:57Ушел еще один знаменитый певец: светлая память на Небе и на Земле 16:56Воробьев: в Подмосковье скоро откроют 4 новые поликлиники, еще 3 – до конца года 16:41Гребенщикова* настигло большое горе: известие о кончине от рака стало шоком 16:09Лучший способ определять фазы Луны без календаря – растущая или убывающая 14:50Джанабаева преподнесла Меладзе уникальный десерт собственного приготовления 13:48На Южном речном вокзале пройдет экофестиваль 13:42Господи, спаси: тяжелая болезнь поставила крест на грандиозных планах Филиппа Киркоров 13:24Россия и Мир провожают в последний путь заслуженного артиста РСФСР 13:11Горе: скоропостижно скончался любимый страной актер "Бандитского Петербурга" и "Убойной силы" 13:03Успенская сообщила о беспрецедентной атаке на пропавшего с радаров Киркорова 13:00Проект "Лето в Москве" приглашает на кардиотренировки на свежем воздухе 12:19Благоустройство возле новой станции метро "Университет дружбы народов" закончат к осени 11:53Раскрыт пол ребенка Тимати от его новой молодой любовницы 11:31ВДНХ станет главной праздничной площадкой для выпускников-2025 10:58Где на самом деле находятся Ад и Рай? Омар Хайям сказал об этом еще 1000 лет назад 10:46ТЕСТ: угадайте летний советский фильм по кадру с мороженым 10:43Звезду фильма "Москва слезам не верит" Алентову экстренно госпитализировали в Москве 10:39На Киевском шоссе начались ремонтно-дорожные работы 09:10Почему 1 друг лучше 100? Омар Хайям ответил на это еще 1000 лет назад 06:17Сын Булановой отказался от фамилии отца ради карьеры 03:39Перепуганная Маркл пошла на крайние меры из-за критической ситуации 00:24Решившаяся на смелый шаг Дайнеко с треском провалилась: Самые грустные дни 23:13Тест: отгадайте фильмы СССР по кадру с головным убором 22:17Чемпион по одиночеству – манул: пушистый затворник, живущий иначе 21:21Смена королям, императорам и принцессам: названы имена новых звезд эстрады 20:5867-летний Александр Маршал открыл себя заново с 32-летней возлюбленной 20:03В России новый тренд: картонные гробы меняют "последний путь" раз и навсегда 18:37Весь мир прощается с культовым актером, режиссером и писателем – еще один талант взмыл в небеса 17:53Корпоративные шахматы от Freedom Finance: новый формат интеллектуального спорта в Казахстане 17:43Первая жена Ефремова отреагировала на данные о связи актера с актрисой Белоусовой
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Андрей Воробьев вручил первые паспорта юным жителям Подмосковья

Андрей Воробьев вручил первые паспорта юным жителям Подмосковья
83

Торжественная церемония вручения первых паспортов гражданина РФ прошла в Доме правительства Московской области в преддверии Дня России, сообщили в пресс-службе губернатора региона.

Паспорта получили 35 школьников – победители олимпиад, участники волонтёрских программ, дети военнослужащих, кадеты и юные спортсмены. Мероприятие прошло в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети».

«Сегодня здесь дети наших героев, представители творческой и спортивной молодёжи. Мы видим, что вы стремитесь развиваться, достигать целей, и ваша энергия вдохновляет. От всей души желаю, чтобы у вас всё получалось, а рядом всегда были добрые и верные друзья», – сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, обращаясь к участникам церемонии.

Среди получивших паспорт – кадет из Клина Сергей Минин, мечтающий стать военным, победитель олимпиад Артём Кутелев из Долгопрудного, юная художница Варвара Бабаева из Красногорска и танцовщица из Серпухова Маргарита Романенко, отец которой погиб на спецоперации.

«Наша страна сильна историей, культурой, традициями. И теперь уже и ваша задача – знать их, беречь, защищать, и в будущем передавать своим детям», – отметил Андрей Воробьев.

Вручение паспортов юным жителям региона в праздничной атмосфере стало доброй традицией и важной частью патриотического воспитания подрастающего поколения в Подмосковье.

Шоу-бизнес в Telegram

6 июня 2025, 17:09
Дни.ру✓ Надежный источник

"Росатом" вывезла очередную партию отработавшего ядерного топлива из хранилища в губе Андреева

"Росатом" вывезла очередную партию отработавшего ядерного топлива из хранилища в губе Андреева
Госкорпорация "Росатом" продолжает активные действия по очищению арктического побережья от опасного ядерного наследия. Недавно из хранилища в губе Андреева, расположенной в Мурманской области, была вывезена 22-я партия отработавшего ядерного топлива (ОЯТ).

Воробьев: в Подмосковье скоро откроют 4 новые поликлиники, еще 3 – до конца года

Воробьев: в Подмосковье скоро откроют 4 новые поликлиники, еще 3 – до конца года
В Московской области в ближайшее время откроются четыре новые поликлиники, еще три медицинских учреждения сдадут до конца 2025 года, сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв. Появление новых больниц в регионе соответствует задачам национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". «У нас большая программа по строительству объектов здравоохранения.

Корпоративные шахматы от Freedom Finance: новый формат интеллектуального спорта в Казахстане

Корпоративные шахматы от Freedom Finance: новый формат интеллектуального спорта в Казахстане
Corporate Chess Cup 2025 стал знаковым событием в истории корпоративного спорта Казахстана. Проведенный в рамках Astana International Forum, турнир объединил 20 команд, демонстрируя синергию бизнеса и интеллектуального спорта. Победу одержала команда ERG, которая теперь представит страну на II чемпионате мира по шахматам среди корпораций под эгидой ФИДЕ. Второе место в турнире заняла команда компании NCOCV, а третье место досталось Freedom Holding Corp.

Воробьев: в Подмосковье до конца года благоустроят более 130 общественных пространства

Воробьев: в Подмосковье до конца года благоустроят более 130 общественных пространства
В 2025 году в Московской области приведут в порядок 134 объекта городской среды, включая 15 парков, 10 лесопарков, 11 набережных и десятки скверов. Об этом заявил губернатор Андрей Воробьев на совещании с правительством региона и главами муниципалитетов. "Мы инвестируем значительные средства в благоустройство — от тротуаров до лесных массивов.

Форум "Облачные города" пройдет 17–18 сентября в "Зарядье" – Собянин

Форум "Облачные города" пройдет 17–18 сентября в "Зарядье" – Собянин
Сергей Собянин сообщил, что третий форум БРИКС "Облачные города", который пройдет 17–18 сентября в Москве, соберет участников из более чем 35 стран. Ожидается, что свыше 320 экспертов обсудят ключевые приоритеты и стратегии, направленные на трансформацию городов до 2040 года, с особым акцентом на роль технологий в достижении целей устойчивого развития.

Выбор читателей

05/06ЧтвУшел еще один знаменитый певец: светлая память на Небе и на Земле 04/06СрдТест: отгадайте фильмы СССР по кадру с головным убором 05/06ЧтвТЕСТ: угадайте летний советский фильм по кадру с мороженым 05/06ЧтвГоре: скоропостижно скончался любимый страной актер "Бандитского Петербурга" и "Убойной силы" 05/06ЧтвТест: отгадайте фильм СССР по 1 кадру с врачом 05/06ЧтвРоссия и Мир провожают в последний путь заслуженного артиста РСФСР