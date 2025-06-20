Роскосмос и Подмосковье договорились о расширении сотрудничества

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов провели рабочую встречу на полях ПМЭФ-2025, в ходе которой обсудили перспективы углубления сотрудничества в ракетно-космической сфере, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.

Как отметил Андрей Воробьев, в Подмосковье сосредоточены ключевые предприятия отрасли: научные институты, заводы и конструкторские бюро.

«У нас работают НПО имени Лавочкина в Химках, РКК «Энергия» в Королеве, Центр подготовки космонавтов и Центр управления полетами. Здесь проектируют и производят двигатели, спутники и корабли, осуществляется управление полетами и координация экипажей на орбите. Мы обсуждаем возможности дальнейшего взаимодействия в создании высокотехнологичных производств. Это важно как для страны, так и для региона, поскольку означает рабочие места и налоговые поступления», — заявил Воробьев.

Глава Подмосковья сообщил, что в отрасли занято более 30 тыс. жителей региона. С 2016 года 145 сотрудников предприятий ракетно-космической отрасли получили субсидии на жилье в рамках подмосковной программы «Социальная ипотека».

В настоящее время в Московской области работают 23 организации, входящие в контур Госкорпорации «Роскосмос».

«Московская область всегда была нашим стратегическим партнером, поскольку здесь базируются ключевые предприятия отрасли. Мы ценим поддержку, которую регион оказывает проектам корпорации», — подчеркнул Баканов.