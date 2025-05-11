Когда нос горбинкой повод обратиться к пластическому хирургу

Раньше горбинка на носу считалась признаком аристократизма и принадлежности к знатному роду. Сейчас же, напротив, на пике популярности маленькие аккуратные носы с узкой спинкой и вздернутым кончиком, а вот горбинка – скорее изъян, нежели преимущество. В желании обрести “модный” нос многие женщины решаются на радикальные меры – пластическую операцию. Однако, в некоторых случаях, коррекция горбинки это не просто дань трендам, а вынужденная необходимость. Пластический хирург Тигран Алексанян рассказал в каких ситуациях горбинка на носу – серьезный повод обратиться к пластическому хирургу.

Вопрос о коррекции горбинки на носу – очень индивидуальный, подчеркивает эксперт. Нельзя сказать, что сама по себе горбинка – это всегда показание к операции: “Многие женщины, приходя ко мне на консультацию, беспокоятся о том, что их нос “немодный”, что он не соответствует современным стандартам красоты. Но я всегда стараюсь объяснить, что красота – понятие субъективное, а главное – гармония черт лица. Горбинка может быть даже изюминкой, придающей лицу индивидуальность и шарм,” – делится Тигран Алексанян. Однако есть ситуации, когда коррекция действительно необходима.

Одним из показаний к ринопластике специалист называет функциональные нарушения дыхания: “Это, пожалуй, самое важное показание, – акцентирует доктор. – Если горбинка настолько выражена, что затрудняет носовое дыхание, вызывает храп, сухость слизистой или синуситы, операция становится не просто косметической процедурой, а медицинской необходимостью. В таких случаях ринопластика направлена не только на изменение формы носа, но и на восстановление его нормальной функции”.

Еще одна причина обратиться к пластическому хирургу – травмы носа. Переломы носа, даже если они зажили, могут оставить деформации, включая выраженную горбинку. В этом случае хирургическое вмешательство необходимо для восстановления правильной формы и устранения косметического дефекта, а также для предотвращения возможных осложнений в будущем.

Врожденные аномалии – также еще один серьезный показатель для коррекции носа. Некоторые врожденные заболевания могут приводить к формированию деформаций носа, включая выраженную горбинку. Коррекция в таких случаях может быть показана с раннего возраста, чтобы избежать психологических проблем у ребенка и обеспечить нормальное развитие лицевого скелета, уточняет профессор.

Психологические проблемы хоть и не являются чисто медицинскими показаниями, однако часто становятся серьезным поводом обратиться в клинику эстетической хирургии. “Выраженная горбинка может стать причиной серьезных психологических комплексов, – отмечает Алексанян. – Если недовольство своей внешностью приводит к снижению самооценки, депрессии или проблемам в общении, коррекция носа может существенно улучшить качество жизни пациентки. Но в таких случаях очень важно провести тщательную психологическую подготовку и обсудить все возможные риски и ожидания”.

И наконец, еще один повод задуматься о коррекции горбинки – несоответствие пропорций лица. Иногда горбинка может нарушать гармонию черт внешности, делая лицо непропорциональным. В таких случаях коррекция горбинки помогает достичь более сбалансированного и гармоничного вида.

В заключении, эксперт акцентирует, что цель ринопластики – не сделать нос идеальным по общепринятым стандартам, а достичь гармонии и естественности, подчеркнув индивидуальные черты лица. Решение о проведении операции обязательно должно быть взвешенным и приниматься совместно с квалифицированным врачом после тщательного обследования и обсуждения всех возможных последствий.