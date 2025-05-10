10 отрезвляющих правил

Как мы теряем свое счастье, предназначение и любовь? Что мешает раскрытию нашей природы в легкости и радости, и почему это происходит? Перукуа – австралийская певица в жанре World Music, автор и ведущая тренингов по саморазвитию для женщин, поделилась ценными наблюдениями, которые являются плодом ее работы с сотнями тысяч участниц из 63 стран на протяжении последних 30 лет.



Правило 1. Никогда не занимайтесь сексом с мужчиной, которого вы не любите

Имеется в виду не "любовь до гробовой доски", но в целом сперва мужчине должно открыться ваше сердце – и лишь потом, когда возникнет душевная близость, можно говорить о близости физической. Иначе вы почувствуете себя лучше только на мгновение, затем появится ощущение, что вас использовали.

А если продолжать в том же духе, то постепенно у вас начнет разрушаться самооценка, пропадет уважение к себе и сойдет на нет ощущение ценности своей уникальной женской энергии, которую вы начнете сливать своим бывшим половым партнерам. Вы станете быстрее увядать, а в эмоциональном плане будет преобладать негатив и неудовлетворенность жизнью.

Правило 2. Не занимайтесь любовью в состоянии алкогольного опьянения

Речь идет не про полбокала вина, а про ситуацию, когда алкоголя было действительно значительно количество. Мало того что вследствие возлияний выше риск того, что вы окажетесь в постели с тем, с кем в трезвом состоянии никогда бы не согласились на интим. Так еще и ощущения будут весьма не очень.

Алкоголь притупляет чувствительность, а ведь именно она открывает прямой путь к множественным оргазмам и удовольствию от близости в целом. Кроме того, много неприятных постельных историй, включая принуждение, происходят, когда оба партнера под градусом. В итоге наутро вы будете себя чувствовать вдвойне тошнотворно.

Правило 3. Не работайте в первый день месячных

Это один из важнейших дней в календаре женщины – начало эмоциональной, энергетической и личной перезагрузки, обновления и освобождения. Вам нужно отдохнуть, а не напиться таблеток и притворяться, что ничего необычного не происходит.

Неуважение к своему циклу ведет к ранней менопаузе и преждевременному старению. Кроме того, вы не даете собственным эмоциям и энергиям очиститься. И потом это выливается на ваших коллег, партнера и детей, да и себя вы чувствуете истощенной и обесточенной – зачем вам это?

Правило 4. Перестаньте лгать себе и партнеру

Ничто так не тормозит ваше развитие, успех и счастье, как ложь самой себе, и не разрушает отношения, как ложь партнеру. Зачем жить так, чтобы оказаться у разбитого корыта?

Правило 5. Перестаньте фантазировать о мужчине, который вам нравится

Женщины тратят годы на фантазии о мужчине, к которому неровно дышат. Они по-прежнему одни, но уже нафантазировали себе особняк на море и четверых детей. Хватит жить в мире иллюзий! Наберитесь смелости, подойдите и поговорите со своим избранником, предложите встретиться и пообщаться. Можно даже открыто сказать, что он вам симпатичен.

Далее возможны два варианта: мужчина подтвердит, что вы ему тоже нравитесь, и это даст почву для выяснения, возможна ли между вами любовь, – либо скажет "нет". Оба ответа вызволят вас из плена иллюзий и вернут на землю.

Правило 6. Никогда не занимайтесь шопингом, если вы расстроены

Мало того что вы накупите того, что вам совершенно не нужно, залезая в долги и сливая ценный ресурс. Так еще и будете постоянно недовольны собой в процессе, считая, что на вас все плохо сидит, все не то и не так.

Правило 7. Никогда не ешьте, если вы в стрессе

Еда – это не пустышка или мамина грудь. Вы не младенец, вы взрослая женщина. Еда в стрессе или негативных эмоциях не переваривается, не усваивается, ведет к пищевым расстройствам. Вместо этого попейте воды, глубоко подышите, выполните звуковые практики, прогуляйтесь в парке или лесу, поплавайте в бассейне, помедитируйте – и, уже успокоившись, сядьте и насладитесь едой.

Правило 8. Не верьте своему уму во время ПМС

Нестабильное эмоциональное и психологическое состояние в этот период часто приводит к неприятным ситуациям. Ум способен так переиначивать мысли и впечатления о себе, о вашем партнере или близких, что вы напридумываете себе то, чего на самом деле нет, – и поверите в это. Притом что все будет откровенной ложью!

Правило 9. Никогда не пытайтесь успокоить ум

Мужчины любят продвигать идею медитации для успокоения ума – но лишь потому, что они ничего не понимают в нашей природе. Есть медитативные практики, которые учитывают особенности женской физиологии и энергетики: благодаря им ум успокаивается естественным образом.

Без медитации сейчас тяжело справляться с постоянно растущими нагрузками и обязанностями, которые социум возлагает на женщин. Так зачем делать те, что гарантированно не ведут вас к успеху? Не пытайтесь, как котенок, гоняться за своим хвостиком: вы женщина, а не дрессировщица ума.

Правило 10. Сохраняйте естественную красоту

Никогда не делайте пластических операций, не используйте филлеры, ботокс и прочее. Это прямой путь к саморазрушению: сиюминутный результат ведет лишь к ускоренному старению. Есть сотни способов вернуть и сохранить молодость и красоту: многочисленные эффективные практики, а также тысячи специалистов в разных нишах, которые помогут вам выглядеть роскошно, не прибегая к инвазивным техникам.

Эти правила — не строгие ограничения, а ключи к осознанной, наполненной жизни, в которой женщина остается верной себе, своему телу, чувствам и истинным желаниям. Чем больше мы прислушиваемся к собственной природе, тем легче обретаем гармонию, любовь и внутреннюю силу. А значит, счастье — это не случайность, а осознанный выбор, который каждая может сделать для себя уже сегодня.