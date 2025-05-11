5 книг, с которыми ребенку не будет скучно

Познавательные книги открывают для юных читателей невероятные новые миры. Они побуждают задавать вопросы и искать ответы на сложные темы. Но современного ребенка уже не так просто увлечь обычной книгой, поэтому издательства активно используют новые технологии, подходы и форматы. В этой подборке вы найдете книги разнообразных жанров и стилей – от захватывающего фэнтези до интерактивных 3д-энциклопедий.



Динозавры, 6+

"Динозавры" — яркий представитель серии "Книги-панорамки с интерактивом и 3D". Это подарочное издание с красочными иллюстрациями, подвижными элементами, 3д-панорамами и интересными фактами о динозаврах и обо всем, что их окружало.



Книга поможет ребенку отправиться в увлекательное путешествие в доисторический мир, расскажет о том, как появились динозавры, чем они питались, какой образ жизни вели и что стало причиной их исчезновения.



На страничках этой книги динозавры выглядят и двигаются как настоящие. Использование подвижных деталей, распашных клапанов, суперреалистичных иллюстраций и рельефных изображений позволяет сделать подачу информации интереснее и привлечь внимание ребенка. А встроенный звуковой модуль поможет еще и услышать динозавров. Полное погружение в эпоху гарантировано!



Карандаш и Самоделкин на Северном полюсе (ил. Ю. Якунина), 6+ Валентин Постников

Яркие герои Карандаш и Самоделкин знакомы многим еще со времен выхода журнала "Веселые картинки". Их автор, известный советский писатель Юрий Дружков, подарил юным читателям множество добрых приключенческих историй.



Теперь дело отца продолжает писатель Валентин Постников. Он адаптировал историю специально для современных детей. В его книгах Карандаш и Самоделкин путешествуют по разным странам и континентам, узнают интересные факты, и все это в формате приключений, которые начинаются с первой же страницы.



В этой книге маленьким волшебникам и их верным друзьям предстоит разгадать тайну старинной надписи, совершить путешествие в ледяные пустыни Арктики, встретиться с белыми медведями и вступить в сражение с древними чудовищами.



Истории выходят в нескольких форматах с иллюстрациями известных художников, чтобы каждый юный читатель смог подобрать идеальную книгу для себя.



Маленькая злая книга. Головоломки 2, 12+ ШУФТ, Магнус Мист

Серия о маленькой злой книге — это мировой бестселлер, который только в России достиг тиража в 600000 экземпляров. Эта книга приглашает детей в увлекательный мир, где чтение становится настоящим приключением.



Издание объединяет в себе художественный текст, квесты и разнообразные задания на логику и внимательность. Интерактивный формат предполагает максимальную вовлеченность ребенка и точно не даст ему заскучать.



На этот раз "Маленькая злая книга" приглашает читателя решить загадки, чтобы помочь спасти ее младшую сестру. Вас ждут смелые задания, опасные лабиринты, секретные шифры и живой юмористический диалог с читателем. Книга идеально подходит для детей 7—11 лет.



Не открывать! Очень мягкое! (#9), 12+ Шарлотта Хаберзак

Новая книга международной серии-бестселлера с детективным сюжетом и стильными черно-белыми иллюстрациями. Она рассказывает о мальчике Немо, который с друзьями Фредом и Одой решает вернуть украденную игрушку. Для этого им вместе с читателями предстоит решить загадки и узнать тайны, угрожающие их городу.



Ребята сталкиваются с невероятно запутанными ситуациями: от загадочных размягчающихся предметов до таинственного исчезновения людей.



Эта история создана для тех, кто считает, что читать — это скучно. Она не оставит никаких сомнений, что с книгами можно классно проводить время: подтверждено сотнями положительных отзывов родителей!



У книги необычное оформление: в обложке есть дырка, сквозь которую выглядывает главный герой! Также выпущены специальные издания: "Книга головоломок" и "Только для друзей" (анкеты и активити).



Когда я вырасту, то стану... Моя творческая книга, 0+

Кем вы мечтали стать в детстве? Может врачом, космонавтом или принцессой? Современные дети чаще выбирают пути тиктокеров, рэперов или блогеров. Но в целом выбор профессии остается сложным и непонятным процессом.



Эта вдохновляющая книга служит идеальным проводником для юных читательниц, знакомя их с разнообразными профессиями и великими женщинами нашей страны, добившимися успеха в своих сферах.



Информация представлена доступно, ярко и с интерактивными элементами. Вас ждут красочные иллюстрации и тест от профориентолога, который поможет определить, какая профессия подходит лучше всего. Книга будет интересна девочкам 8-10 лет. Она сделает путешествие по миру профессий ярким и запоминающимся!

