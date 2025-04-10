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Четверг 10 апреля

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Пример для подражания: 5 книг с героями, которые сильны духом

Пример для подражания: 5 книг с героями, которые сильны духом
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Главные герои романов могут вдохновлять и мотивировать, их стойкость восхищает, а умение сохранять человечность в самых сложных ситуациях достойна подражания. Вместе с книжным сервисом Литрес мы выбрали пять захватывающих романов, центральные персонажи которых вам точно понравятся.

"Рассвет Жатвы", Сьюзен Коллинз

Приквел легендарной антиутопической серии Сьюзен Коллинз "Голодные игры", рассказывающей о социальном эксперименте в тоталитарном государстве Панем, где каждый год молодых людей отбирают для участия в смертельных Играх. В "Рассвете Жатвы" происходят пятидесятые Голодные игры, и одним из трибутов становится Хеймитч Эбернети. Его образ понятный и простой — это человек, любящий свою девушку и семью, готовый на все ради близких людей, и случайно оказавшийся в крайне сложных обстоятельствах. Жизнь заставляет Хеймитча взять больше ответственности, чтобы стать более решительным и жестким. Он очень рано увидел смерть, и это сильно повлияло на характер персонажа. Как и в других частях саги, Сьюзен Коллинз стремиться не просто увлечь читателя в водоворот событий и динамику Голодных игр, но и показать все неприглядные стороны человеческой природы.

"Победоносец", Anne Dar

Anne Dar — digital-автор Литрес, создавшая популярную серию "Дикий Металл". Это динамичный экшн, который разворачивается в альтернативной Вселенной — со своими законами, яркими персонажами и деталями быта, а повествование всегда ведется от первого лица. Мир постапокалипсиса: случайно выжили лишь единицы, и теперь они ведут ожесточенные войны за власть и ресурсы. Но главное — люди изобрели металлическую вакцину, и тех, кто ей воспользовался теперь называют Металлами. Они становятся особыми существами — у каждого появляется своя суперсила. В романе "Победоносец" свою историю рассказывает главный Металл — человек со сверхспособностями и невероятной жизненной стойкостью. Кажется, будто ничего не может сломить героя, — он надежен и непоколебим, как скала. Им восхищаются, его ненавидят, боятся и уважают. Однако читателю предстоит узнать, какую цену он заплатил за то, чтобы стать тем, кем стал.

"Жизнь и чудеса выдры", Хейзел Прайор

Главная героиня этого трогательного и уютного романа — нелюдимая девушка по имени Фиби. Тот случай, когда за видимой сдержанностью и отчужденностью скрывается доброе сердце. Отец Фиби работает курьером и каждый день рассказывает ей что-то про жителей городка. Героиня почти ни с кем из них не общается, но многое знает про соседей, искренне радуется за них в счастливые моменты и сочувствует чужим невзгодам. Однажды жизнь Фиби круто изменится — она случайно найдет детеныша выдры и не даст малышу погибнуть. Эта встреча станет не просто началом большой дружбы, но и запустит цепочку удивительных событий. Маленькая выдра покажет Фиби, какой разнообразной может быть жизнь, и как порой полезно выходить из зоны комфорта, выбираться из своей скорлупы. Фиби начнет замечать собственные таланты, откроет целый приют для выдр, познакомится с прекрасными людьми и начнет еще больше ценить общение и человеческое тепло.

"Собака за моимстолом", Клоди Хунцингер

Еще одна философская книга о людях и питомцах, которые меняют жизни хозяев. "Собака за моим столом" — частично автобиографический роман французской писательницы Клоди Хунцингер рассказывает о пожилой паре, которая решила поселиться в уединенном городке практически в лесу. Главная героиня Софи Хейзинг — талантливая писательница, посвятившая всю себя литературе. А ее муж — преданный читатель и поклонник произведений супруги. Однажды их уединение нарушает собака с говорящим именем Йес — "да". Животное вносит в размеренное существование Софи и ее мужа новизну, они начинают больше общаться, вспоминать лучшие моменты своего брака, гулять, смеяться и строить планы на будущее. И именно благодаря этим переменам, Софи думает написать еще одну книгу — возможно, последнюю в своей жизни, и поэтому особенно значимую. Этот мудрый роман напоминает о том, что возраст — всего лишь цифра, а жизнь нужно проживать полноценно каждый день, вне зависимости от того, сколько вам лет.

"Почтальонша", Франческа Джанноне

Роман молодой итальянской писательницы Франчески Джанноне, мгновенно ставший бестселлером в Европе. Он основан на реальных событиях — прототипом главной героини стала прабабушка Франчески, которая в 1930-х годах стала первой женщиной-почтальоном в Италии. Анна переехала с севера страны на юг вместе с мужем, и поначалу жители колоритного городка воспринимали ее как чужака. Однако почтальонша очень быстро влилась в местное общество, доставляя людям письма и открытки, узнавая их маленькие секреты, подмечая любовные интриги и становясь невольным свидетелем личных драм. Каждый день Анна обходила пешком весь город, общалась с одинокими стариками, читала вслух письма неграмотным и вдохновляла других женщин не бояться следовать за своей мечтой, работать и стремиться к независимости. Легкий роман с итальянской атмосферой и жизненными историями, который читается на одном дыхании.

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10 апреля 2025, 03:22
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Воробьёв рассказал о планах благоустройства парков и лесопарков в Подмосковье

Воробьёв рассказал о планах благоустройства парков и лесопарков в Подмосковье
В Московской области в этом году благоустроят около 150 общественных пространств, включая парки, скверы и набережные. Такое заявление сделал губернатор региона Андрей Воробьев в интервью "Ведомостям". "Всего благоустроим порядка 150 объектов.

Воробьев доложил Путину о модернизации ТЭК Московской области

Воробьев доложил Путину о модернизации ТЭК Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил о масштабной программе модернизации систем тепло– и электроснабжения региона, рассчитанной на ближайшие годы. По словам Воробьева, в ближайшие несколько лет в Московской области будут реализовывать масштабную программу по обеспечению жителей региона электроснабжением.

Половина собственников многоквартирных домов в Подмосковье будет голосовать онлайн к концу 2025 года

Половина собственников многоквартирных домов в Подмосковье будет голосовать онлайн к концу 2025 года
В 2025 году электронный формат голосований собственников планируется внедрить в половине многоквартирных домов Подмосковья, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев на совещании с правительством области и главами округов. К системе уже подключили почти 1,4 тыс.

Услуга "Детский билет" упростит посещение группами, считают в московских театрах

Услуга "Детский билет" упростит посещение группами, считают в московских театрах
В "Мосбилете" запустили новую опцию "Детский билет", которая значительно упрощает родителям и организаторам детских групп покупку билетов на культурные мероприятия. Теперь, чтобы приобрести билеты, достаточно указать полные данные только одного взрослого сопровождающего. Для детей до 14 лет требуется внести лишь фамилию, имя, отчество и дату рождения. Иван Мельников, руководитель Московского музыкального театра для детей и юношества "На Басманной", подчеркнул важность нововведения "Детский билет", назвав его шагом навстречу многочисленным семьям и организованным группам.

Получить полный объем медицинской помощи в ночное время можно в стационаре

Получить полный объем медицинской помощи в ночное время можно в стационаре
В ведомстве подчеркнули, что в обновленных приемных отделениях круглосуточно работает команда специалистов разного профиля. Московские власти опровергли слухи о закрытии травмпунктов и заявили, что ресурсы города достаточно велики для обеспечения качественной неотложной травматологической помощи.

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