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Вторник 4 марта

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События проекта "Зима в Москве" посетили более 30 миллионов человек

События проекта "Зима в Москве" посетили более 30 миллионов человек
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Зима в Москве в 2024 году подарила яркие впечатления и добрые эмоции миллионам жителей и гостей столицы.

Проект "Зима в Москве", который стартовал 1 декабря и завершился красочной Широкой Масленицей в начале марта, стал настоящим праздником для всех. Более 30 миллионов человек посетили разнообразные мероприятия, которые объединили как традиционные зимние развлечения, так и современные форматы. Город, предприниматели, некоммерческие организации и активные москвичи объединили усилия для создания уникальной зимней атмосферы.

Фото: Чингаев Ярослав/ АГН Москва

Среди множества мероприятий выделялись фестивали, ледовые шоу, спортивные состязания и квесты, которые привлекли внимание как местных жителей, так и туристов. Москвичи с удовольствием наслаждались зимними угощениями: ароматный чай и московские плюшки стали неотъемлемой частью отдыха на свежем воздухе. На пресс-конференции 4 марта представители столичного правительства подвели итоги первого столь масштабного зимнего проекта, который стал знаковым событием для столицы.

Одним из главных аспектов зимних мероприятий стало то, что Москва — это город активных людей. Жители и гости столицы охотно принимали участие в спортивных проектах. Катание на коньках вновь стало самым популярным зимним развлечением. Благодаря искусственным ледовым покрытиям, теплые дни не помешали москвичам наслаждаться катанием на коньках на протяжении всей зимы. Самым посещаемым катком стал каток в "Лужниках", где побывали более 100 тысяч человек, а каток у Северного речного вокзала также привлек более 33 тысяч посетителей.

Фото: пресс-служба

Любители лыж также нашли себе занятия. В "Лужниках" лыжная трасса работала практически без перерыва, несмотря на аномально теплую погоду. Заместитель руководителя столичного Департамента спорта Михаил Арутюнов отметил, что лыжня открывалась и закрывалась лишь на короткие солнечные дни. "Свободный доступ на лыжно-биатлонную трассу в центре города стал настоящей находкой для жителей. Почти 20 тысяч человек воспользовались этой возможностью, а многие даже записались на уроки стрельбы у инструкторов", — добавил он.

Однако москвичам не обязательно было ехать в центр города для активного отдыха. В рамках проекта "Мой спортивный район" прошло почти 6000 тренировок на 115 площадках, расположенных в шаговой доступности от домов. Эти занятия привлекли более 60 тысяч горожан, что подтверждает активное стремление москвичей вести здоровый образ жизни.

Фото: Кузьмиченок Василий/ АГН Москва

Москва — это также город творческих людей, и зима 2024 года это подтвердила. Множество мероприятий сочетали спорт и искусство: кинокатки, экскурсии по историческим местам и фестивали привлекали внимание публики. Фестиваль "Усадьбы Москвы" и уникальные видеопроекции фестиваля "Город света" позволили жителям по-новому взглянуть на знакомые архитектурные объекты. Еще одним ярким событием стал фестиваль "Снег и лед", на котором было создано 40 ледяных композиций из 600 тонн льда, ставших настоящими шедеврами искусства.

Для юной аудитории организовано множество мероприятий и сюрпризов. Дети могли бесплатно кататься на каруселях, участвовать в мастер-классах и весело проводить время на горках с тюбингами. Праздничные новогодние представления также стали популярными среди семей. Елка мэра в Гостином дворе собрала более 70 тысяч детей, которые смогли насладиться представлениями и получить сладкие подарки.

Не осталась в стороне и благотворительная акция "Добрая елка". Она исполнила желания 1700 детей из многодетных и малообеспеченных семей, а также детей с особенностями здоровья. Эта инициатива показала, как важно заботиться о тех, кто нуждается в поддержке.

Шоу-бизнес в Telegram

4 марта 2025, 17:42
Фото: Авилов Александр/ АГН Москва
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