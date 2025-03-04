В Подмосковье подготовят управленцев из числа участников СВО

В Московской области стартовала образовательная программа "Герои Подмосковья" по подготовке кадров из числа военных для работы в органах власти и госкомпаниях. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

"По поручению президента мы запустили программу, которая поможет бойцам, проявившим мужество, реализовать себя в мирной жизни. Они смогут получить новые компетенции, продвинуться по карьерной лестнице, построить бизнес или заняться общественной деятельностью", – заявил Воробьев.

По данным правительства Подмосковья, программа является региональным продолжением федерального проекта "Время героев". Она реализуется в соответствии с задачами нацпроекта "Кадры".

Годовое обучение пройдет в очно-заочном формате. За каждым участником закрепят наставника из числа членов правительства Подмосковья и руководителей муниципалитетов.

Подать заявку могут демобилизованные военнослужащие с высшим образованием и управленческим опытом. Участвующие в боевых действиях смогут зачислиться в резерв для последующего обучения. Отбор включает анкетирование, эссе, тестирование и собеседование.

Кандидатов будет отбирать Общественный совет, в который вошли Герой России Сергей Лысюк, военный журналист Александр Сладков, руководитель фонда "Защитники Отечества» в Московской области Ольга Ермакова.

Выпускники программы пройдут стажировку в правительстве региона и органах местного самоуправления с возможностью дальнейшего трудоустройства. Подать заявку можно до 30 апреля.