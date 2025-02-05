Мифы вокруг асбеста: кто финансирует исследования

Седокова получила жуткий снимок от бывшего Тесты Семенович ответила на выпады Водонаевой Игры Сонник

Топ новостей недели

Счастливая и довольная: ласкающую мужской орган Волочкову засняли на камеру Счастливая и довольная: ласкающую мужской орган Волочкову засняли на камеру **От науки к искусству: Оксана Капинус выпустила книгу с избранными работами**От науки к искусству: Оксана Капинус выпустила книгу с избранными работами Вечная память: люди несут цветы и свечи к погибшему Игорю КорнелюкуВечная память: люди несут цветы и свечи к погибшему Игорю Корнелюку Народ взбунтовался из-за возвращения Пугачевой в РоссиюНарод взбунтовался из-за возвращения Пугачевой в Россию

Лента новостей

Среда 5 февраля

17:24Продюсер Дворцов раскрыл доходы заработавшего на роскошный особняк актера Петрова 14:04Компания из Новосибирска увеличит инвестиции в машиностроительный завод в Подмосковье до 750 млн рублей 12:4874-летнему Буйнову понадобился очень дорогой курс лекарств для онкотерапии 12:04Бузова удивила траурным видом после известия о беременности избранницы Манукяна 10:57Владимир Спиваков провел открытую репетицию в детской школе искусств 10:57Солнцев получил в эфире шоу сенсационные результаты ДНК-теста на отцовство 10:05Наташу Королеву выбила из колеи серьезная проблема: Долго продолжаться не может 08:595 февраля небольшой снегопад и гололедица в Москве усилят ощущение настоящей зимы 08:32Петров с беременной женой Викторией огласили пол ребенка в узком кругу близких 06:47Торт по цене отпуска: масштаб праздника на дне рождения сына Топурии шокировал народ 03:09Любовь между строк: топ-10 книг ко дню книгодарения 00:07Дочь подробно рассказала о состоянии здоровья завершившего карьеру Брюса Уиллиса 21:23Потерявшая сына Агата Муцениеце рискует лишиться дочери 20:29Появившаяся на публике 81-летняя Регина Дубовицкая шокировала поклонников 19:17Тест: угадай советское кино по финальному кадру 18:00Отказавшаяся от России Кристина Орбакайте приедет на Кипр 17:46Дробыш: Новый музыкальный конкурс превзойдет по масштабам "Евровидение" 17:03Анна Семенович рассказала фанатам, как ей удалось сбросить семь килограммов 15:55Сын Никаса Сафронова из Европы решил переехать в Россию 15:12Тест: угадайте героев култовых мультфилом СССР по одной фразе 14:29Жителям Москвы порекомендовали безопасно оплачивать ЖКУ в сервисе "Мои платежи" 14:04Лолита после долгих лет дружбы с Киркоровым открыто назвала поп-короля предателем 13:17Решившаяся на кардинальные изменения Загитова показала результат: Понравится вам или нет? 12:18Захар Прилепин назвал зрелищной постановку "Соборная площадь" в кинопарке "Москино" 11:12Седокова получила ужасающую фотографию от Тиммы перед его смертью 11:12 Красная книга Москвы помогла повысить интерес горожан к столичной природе 10:564 февраля в Москве ожидаются небольшие осадки и гололедица 06:42Брошенная Петровым Милославская выдвинула требования мужчинам: Не собираюсь тащить за собой 03:20СМИ: Меган Маркл повлияла на резкое ухудшение психического состояния принца Гарри 00:38Семенович ответила Водонаевой после выпадов в адрес ее женатого мужчины 20:36Тест: если закончите цитаты из советских фильмов, то вы наверняка родились в СССР 18:31Золотая виза: гражданство ЕС за инвестиции открывает новые горизонты 18:00Оксана Самойлова уговорила детей пойти на преступление 17:24Отар Кушанашвили признался, что видел во время клинической смерти 15:49Максим Галкин* раскрыл, где на самом деле находятся их с Пугачевой дети 15:17К 77-летней Татьяне Тарасовой приехала скорая из-за обострившихся проблем с сердцем 15:05Тест: насколько хорошо вы знаете знаковые советские фильмы 80-х годов? 12:19Заморозки и снег: период аномально теплой погоды в Москве сменился похолоданием 11:3762-летняя Сябитова объяснила свое решение больше не выходить замуж 10:38Кравец раскрыла секрет Волочковой: "Любит горячих восточных мужчин" 09:34Седокова в свадебном платье после трагедии всполошила россиян на шоу "Три аккорда" 06:09Кольца кальмаров в пряностях: эта закуска готовится очень просто и очень быстро 03:28Для вдохновения: 5 книг с героями в поисках счастья 16:47Появившаяся на публике в платье за 12 тысяч рублей Кейт Миддлтон произвела фурор 14:16Оскандалившаяся Седокова устроила разборки в шоу "Выжить в Самарканде. Игра сезонов" 12:23Тест для ценителей кино СССР: угадайте советский фильм по его черновому названию 10:16Шакире – 48: как изменилась жизнь известной певицы после тяжелого расставания 06:28Спагетти с фрикадельками: любимый рецепт детей и взрослых на каждый день 03:35Рудковская восхитилась видом спортсмена в одних трусах: Раздал огня 00:11Самойлова ужаснулась из-за своего внешнего вида: Не могу смотреть на себя в зеркало
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Мифы вокруг асбеста: кто финансирует исследования

Мифы вокруг асбеста: кто финансирует исследования
129

В середине января два ученых из Калифорнийского университета и Северо-Восточного университета в Лондоне выпустили большую статью, посвященную анализу способов дезинформации, применяемых крупными корпорациями для управления общественным сознанием в США и Западной Европе. На протяжении 27 страниц философы исследуют опыт бизнеса, за последние десятилетия реализовавшего несколько масштабных кампаний по отвлечению внимания от вреда, который наносит их продукция.

Классическим примером, который приводят ученые, стали табачные компании, всю вторую половину XX века пытавшиеся запутать потребителя. К примеру, «табачное лобби» пыталось всеми силами переложить ответственность за онкологические заболевания на другие факторы — дым от сжигания угля, радон, пестициды, химия для уборки дома, загрязнение воздухом в целом и даже ранние браки в свое время назывались причиной тяжелых респираторных заболеваний. Особенно тут повезло асбесту, который систематически назначался на роль главного виновника онкологии легких. Так, Комитет по изучению табачной промышленности (Tobacco Industry Research Committee) неоднократно пользовался услугами онколога Вильяма Купера, который утверждал, что заболевания его пациентов спровоцировала не многолетняя привычка злоупотреблять табаком, а именно асбест. Кстати, комитет напрямую содержался на деньги табачных корпораций.

Как отмечают ученые, табачные корпорации работали в правовом поле. Они не врали, но раскручивали «параллельный» информационный повод, который забивал эфир и провоцировал панику, заглушавшую невыгодные им высказывания. С асбестом им повезло особенно, ведь именно в конце XX века начались масштабные протесты против использования «горного льна» в промышленности по всему Западу. В протестах было, безусловно, рациональное зерно. В странах Западной Европы в строительстве массово использовали амфиболовый асбест, который обладает доказанным негативным воздействием на здоровье человека. Он устойчив к кислотам, поскольку в его составе высокая доля содержания железа, а по структуре он напоминает острые иголки. Альвеолярные макрофаги, клетки-уборщики легких, не справляются с амфиболами, и они остаются в легких на долгие годы, что вызывает воспаление тканей, со временем провоцирующее онкологию.

Как известно, в мире существует два вида асбеста. В США, Бразилии, Канаде и бывшем СССР использовали другой вид асбеста — хризотиловый. Он содержит, в основном, магний, который не обладает устойчивостью к кислотам и его волокна растворяются и выводятся из организма за короткий срок. Табачные корпорации, естественно, в подобные частности не вдавались. Впрочем, и тут им не требовалось «изобретать велосипед». Страны Западной Европы не имели в своем распоряжении месторождений хризотила, и потому, как только протесты стали по-настоящему серьезными, решили раздуть антиасбестовые протесты еще сильнее, превратив их в настоящую истерию против всех видов асбеста. Таким образом они очищали рынок от конкурентов собственным производителям синтетических аналогов хризотилового волокна. И это сработало — сначала США, Канада, а потом Бразилия уничтожили собственные индустрии… Не запрыгнуть на этот поезд табачные корпорации просто не могли. Они с радостью включились в тренд создания мифов об асбесте в интересах крупного бизнеса — и не проиграли.

Для справки — в странах бывшего социалистического лагеря всплеска заболеваний, связанных с асбестом, не наблюдалось в прошлом и не наблюдается до сих пор. Об этом говорит, в частности, масштабное исследование, проведенное в 2006 году. В то время как Испания, Франция, часть Германии (бывшая ФРГ), Великобритания и другие столкнулись с отчетливой проблемой, Польша, Чехия, Белоруссия, Российская Федерация, Болгария и другие регионы её попросту не зафиксировали. Отметим, что поначалу в странах Западной Европы проблему пытались «замести под ковер», и руководство данных стран просто не справилось с массовым возмущением — если бы в России было нечто подобное, скрыть масштабы не удалось бы никому.

Впрочем, для «серой зоны» инжиниринга массового сознания на Западе требуются реформы. Как отмечают ученые в своей статье, сегодня необходимо расширить правовые нормы, касающиеся дезинформации потребителя. Правда, не до конца понятно, как именно. Еще одна идея — прекратить финансирование исследований крупным бизнесом, диктующим исследователям свои интересы. Впрочем, последнее с грустью признается невозможным — по словам исследователей, на Западе государство не готово давать ученым деньги и вряд ли будет готово в будущем.

Шоу-бизнес в Telegram

5 февраля 2025, 16:12
Дни.ру✓ Надежный источник

Компания из Новосибирска увеличит инвестиции в машиностроительный завод в Подмосковье до 750 млн рублей

Компания из Новосибирска увеличит инвестиции в машиностроительный завод в Подмосковье до 750 млн рублей
Новосибирская компания "СибЕвроВэн", производитель полуприцепов-рефрижераторов, увеличит инвестиции в строительство второй очереди завода в Подмосковье до 750 млн рублей, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Проект реализуется в городском округе Щелково в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Владимир Спиваков провел открытую репетицию в детской школе искусств

Владимир Спиваков провел открытую репетицию в детской школе искусств
В Москве стартовал второй сезон проекта "Урок со звездой". Известные артисты проводят мастер-классы для школьников и студентов, которые учатся музыке, живописи и другим видам искусства.

Жителям Москвы порекомендовали безопасно оплачивать ЖКУ в сервисе "Мои платежи"

Жителям Москвы порекомендовали безопасно оплачивать ЖКУ в сервисе "Мои платежи"
Жители Москвы могут с легкостью и безопасностью оплачивать свои счета за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Горожане могут делать это через сервис "Мои платежи", доступный на портале mos.ru, а также в мобильных приложениях "Госуслуги Москвы" и "Моя Москва". Это решение стало особенно актуальным в свете растущих случаев мошенничества, когда фальшивые квитанции за услуги ЖКХ оставляют в почтовых ящиках.

Захар Прилепин назвал зрелищной постановку "Соборная площадь" в кинопарке "Москино"

Захар Прилепин назвал зрелищной постановку "Соборная площадь" в кинопарке "Москино"
2 февраля писатель Захар Прилепин стал зрителем исторического спектакля "Соборная площадь", который проходит в уникальном кинопарке "Москино". Премьера этой постановки состоялась недавно, и с тех пор уже прошло 38 показов, которые привлекли около восьми тысяч зрителей.

Красная книга Москвы помогла повысить интерес горожан к столичной природе

Красная книга Москвы помогла повысить интерес горожан к столичной природе
Работа по изучению и охране природного мира Москвы ведется постоянно. Красная книга столицы — это не просто сборник информации, а важный правовой документ, который защищает редкие виды флоры и фауны, а также описывает меры по их сохранению и восстановлению.

Выбор читателей

03/02ПндТест: если закончите цитаты из советских фильмов, то вы наверняка родились в СССР 04/02ВтрСедокова получила ужасающую фотографию от Тиммы перед его смертью 04/02ВтрПоявившаяся на публике 81-летняя Регина Дубовицкая шокировала поклонников 04/02ВтрСеменович ответила Водонаевой после выпадов в адрес ее женатого мужчины 04/02ВтрСМИ: Меган Маркл повлияла на резкое ухудшение психического состояния принца Гарри 03/02ПндЗолотая виза: гражданство ЕС за инвестиции открывает новые горизонты