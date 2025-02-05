В середине января два ученых из Калифорнийского университета и Северо-Восточного университета в Лондоне выпустили большую статью, посвященную анализу способов дезинформации, применяемых крупными корпорациями для управления общественным сознанием в США и Западной Европе. На протяжении 27 страниц философы исследуют опыт бизнеса, за последние десятилетия реализовавшего несколько масштабных кампаний по отвлечению внимания от вреда, который наносит их продукция.

Классическим примером, который приводят ученые, стали табачные компании, всю вторую половину XX века пытавшиеся запутать потребителя. К примеру, «табачное лобби» пыталось всеми силами переложить ответственность за онкологические заболевания на другие факторы — дым от сжигания угля, радон, пестициды, химия для уборки дома, загрязнение воздухом в целом и даже ранние браки в свое время назывались причиной тяжелых респираторных заболеваний. Особенно тут повезло асбесту, который систематически назначался на роль главного виновника онкологии легких. Так, Комитет по изучению табачной промышленности (Tobacco Industry Research Committee) неоднократно пользовался услугами онколога Вильяма Купера, который утверждал, что заболевания его пациентов спровоцировала не многолетняя привычка злоупотреблять табаком, а именно асбест. Кстати, комитет напрямую содержался на деньги табачных корпораций.

Как отмечают ученые, табачные корпорации работали в правовом поле. Они не врали, но раскручивали «параллельный» информационный повод, который забивал эфир и провоцировал панику, заглушавшую невыгодные им высказывания. С асбестом им повезло особенно, ведь именно в конце XX века начались масштабные протесты против использования «горного льна» в промышленности по всему Западу. В протестах было, безусловно, рациональное зерно. В странах Западной Европы в строительстве массово использовали амфиболовый асбест, который обладает доказанным негативным воздействием на здоровье человека. Он устойчив к кислотам, поскольку в его составе высокая доля содержания железа, а по структуре он напоминает острые иголки. Альвеолярные макрофаги, клетки-уборщики легких, не справляются с амфиболами, и они остаются в легких на долгие годы, что вызывает воспаление тканей, со временем провоцирующее онкологию.

Как известно, в мире существует два вида асбеста. В США, Бразилии, Канаде и бывшем СССР использовали другой вид асбеста — хризотиловый. Он содержит, в основном, магний, который не обладает устойчивостью к кислотам и его волокна растворяются и выводятся из организма за короткий срок. Табачные корпорации, естественно, в подобные частности не вдавались. Впрочем, и тут им не требовалось «изобретать велосипед». Страны Западной Европы не имели в своем распоряжении месторождений хризотила, и потому, как только протесты стали по-настоящему серьезными, решили раздуть антиасбестовые протесты еще сильнее, превратив их в настоящую истерию против всех видов асбеста. Таким образом они очищали рынок от конкурентов собственным производителям синтетических аналогов хризотилового волокна. И это сработало — сначала США, Канада, а потом Бразилия уничтожили собственные индустрии… Не запрыгнуть на этот поезд табачные корпорации просто не могли. Они с радостью включились в тренд создания мифов об асбесте в интересах крупного бизнеса — и не проиграли.

Для справки — в странах бывшего социалистического лагеря всплеска заболеваний, связанных с асбестом, не наблюдалось в прошлом и не наблюдается до сих пор. Об этом говорит, в частности, масштабное исследование, проведенное в 2006 году. В то время как Испания, Франция, часть Германии (бывшая ФРГ), Великобритания и другие столкнулись с отчетливой проблемой, Польша, Чехия, Белоруссия, Российская Федерация, Болгария и другие регионы её попросту не зафиксировали. Отметим, что поначалу в странах Западной Европы проблему пытались «замести под ковер», и руководство данных стран просто не справилось с массовым возмущением — если бы в России было нечто подобное, скрыть масштабы не удалось бы никому.

Впрочем, для «серой зоны» инжиниринга массового сознания на Западе требуются реформы. Как отмечают ученые в своей статье, сегодня необходимо расширить правовые нормы, касающиеся дезинформации потребителя. Правда, не до конца понятно, как именно. Еще одна идея — прекратить финансирование исследований крупным бизнесом, диктующим исследователям свои интересы. Впрочем, последнее с грустью признается невозможным — по словам исследователей, на Западе государство не готово давать ученым деньги и вряд ли будет готово в будущем.