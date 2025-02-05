Компания из Новосибирска увеличит инвестиции в машиностроительный завод в Подмосковье до 750 млн рублей

Новосибирская компания "СибЕвроВэн", производитель полуприцепов-рефрижераторов, увеличит инвестиции в строительство второй очереди завода в Подмосковье до 750 млн рублей, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Проект реализуется в городском округе Щелково в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Он будет завершен в течение двух лет.

«Компания рассчитывает приступить к строительству второй очереди завода уже во II квартале 2025 года, который также будет расположен на территории Щелково. Общий объем инвестиций в строительство второй очереди, площадью 10 тыс. кв. м, был увеличен инвестором с 500 до 750 млн рублей»,

– рассказала заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева.

Основные производственные мощности «СибЕвроВэн» расположены в Новосибирске. Новый завод в Подмосковье поможет компании расширить производство и сократить логистические цепочки с партнерами в западной части России.

«В 2024 году наша компания всего выпустила 3500 транспортных средств. Рост к 2023 году составил 100%. Полуприцепы „СибЕвроВэн“ поставляются по всей России, а также в Казахстан и Беларусь. Однако в первую очередь мы рассчитываем усилить позиции компании на внутреннем рынке»,

– отметил генеральный директор компании «СибЕвроВэн» Евгений Кирик.

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