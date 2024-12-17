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Вторник 17 декабря

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл движение по Мытищинской хорде

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл движение по Мытищинской хорде
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Новая четырехполосная скоростная дорога "Виноградово – Болтино – Тарасовка", также известная как Мытищинская хорда, построена в рамках концессии. Это первый подобного рода проект в Московской области. Начало движение по трассе дал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Мы сегодня в г.о. Мытищи открываем первую и очень важную концессионную дорогу, которая свяжет Дмитровское и Ярославское шоссе. 4 года вместе с нашими надежными партнерами мы строили эту дорогу, которая имеет большое количество инженерных сооружений", – отметил Андрей Воробьев.

Он также отметил, что трасса длиной 16,1 км теперь связывает загруженные Ярославское шоссе с Дмитровским, Пироговским, Осташковским и реконструируемым Афанасовским шоссе. При этом в составе трассы – 11 мостов и путепроводов и 6 развязок. 27 съездов обеспечивают интеграцию дороги в существующую сеть.

По данным пресс-службы правительства Подмосковья, Мытищинская хорда станет Северным дублером МКАД и улучшит транспортную доступность для жителей Мытищ, Королева, Пушкино и Долгопрудного. Позитивные изменения затронут порядка 850 тысяч человек.

Стоит также отметить, что одновременно с открытием хорды запущено рабочее движение по участку Пироговского шоссе (2,1 км), расширенному с 2 до 4 полос. Это позволит существенно сократить время в пути для жителей близлежащих районов.

Кроме того, в Подмосковье ведется реконструкция Афанасовского шоссе (2,2 км), где количество полос увеличат до 4-6, уберут светофоры и обустроят тротуары. Этот участок будет бесплатным для автомобилистов.

В 2024 году в Московской области, в том числе, в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", введено в эксплуатацию более 20 дорожных объектов общей протяженностью 50 км.

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17 декабря 2024, 17:35
Фото: правительство Подмосковья
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