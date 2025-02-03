Золотая виза: гражданство ЕС за инвестиции открывает новые горизонты

Седокова устроила разборки на шоу Тесты Самойлова ужаснулась своему виду Игры Сонник

Топ новостей недели

Счастливая и довольная: ласкающую мужской орган Волочкову засняли на камеру Счастливая и довольная: ласкающую мужской орган Волочкову засняли на камеру **От науки к искусству: Оксана Капинус выпустила книгу с избранными работами**От науки к искусству: Оксана Капинус выпустила книгу с избранными работами Вечная память: люди несут цветы и свечи к погибшему Игорю КорнелюкуВечная память: люди несут цветы и свечи к погибшему Игорю Корнелюку Народ взбунтовался из-за возвращения Пугачевой в РоссиюНарод взбунтовался из-за возвращения Пугачевой в Россию

Лента новостей

Понедельник 3 февраля

18:31Золотая виза: гражданство ЕС за инвестиции открывает новые горизонты 18:00Оксана Самойлова уговорила детей пойти на преступление 17:24Отар Кушанашвили признался, что видел во время клинической смерти 15:49Максим Галкин* раскрыл, где на самом деле находятся их с Пугачевой дети 15:17К 77-летней Татьяне Тарасовой приехала скорая из-за обострившихся проблем с сердцем 15:05Тест: насколько хорошо вы знаете знаковые советские фильмы 80-х годов? 12:19Заморозки и снег: период аномально теплой погоды в Москве сменился похолоданием 11:3762-летняя Сябитова объяснила свое решение больше не выходить замуж 10:38Кравец раскрыла секрет Волочковой: "Любит горячих восточных мужчин" 09:34Седокова в свадебном платье после трагедии всполошила россиян на шоу "Три аккорда" 06:09Кольца кальмаров в пряностях: эта закуска готовится очень просто и очень быстро 03:28Для вдохновения: 5 книг с героями в поисках счастья 16:47Появившаяся на публике в платье за 12 тысяч рублей Кейт Миддлтон произвела фурор 14:16Оскандалившаяся Седокова устроила разборки в шоу "Выжить в Самарканде. Игра сезонов" 12:23Тест для ценителей кино СССР: угадайте советский фильм по его черновому названию 10:16Шакире – 48: как изменилась жизнь известной певицы после тяжелого расставания 06:28Спагетти с фрикадельками: любимый рецепт детей и взрослых на каждый день 03:35Рудковская восхитилась видом спортсмена в одних трусах: Раздал огня 00:11Самойлова ужаснулась из-за своего внешнего вида: Не могу смотреть на себя в зеркало 18:34Вернувшаяся в Россию модель откровенно рассказала о взаимоотношениях с Джонни Деппом 16:23Сделано однозначное заявление о неготовности Меган Маркл и принца Гарри разводиться 14:53Любители кэшбека могут подвергаться опасности 12:26Тест: угадайте комедию СССР по необычному кадру 10:19Надежная охрана и необычный напиток: обнародован подробный райдер Гоши Куценко 06:29Дмитрия Нагиева сравнили с Егором Кридом 03:29Появление Ханде Эрчел В Москве вызвало настоящий ажиотаж 00:08Нужно ли начинать день со стакана воды и зачем? 21:14Звезда сериала "Кухня" возмутилась из-за номинации фильма "Анора" на премию "Оскар" 20:21Резко похудевшая в отношениях с женатым мужчиной Семенович вызвала ажиотаж 17:45Объявлены сроки возвращения певицы Глюкозы на большую сцену после громкого скандала 16:15Алсу после громкого развода взяла под крыло исполнительницу с нелегкой судьбой 13:59Лидия Федосеева-Шукшина заявила, что не собирается отказываться от наследства 12:06Зеленые пространства Москвы будут интегрированы в повседневную жизнь горожан 11:16ТЕСТ: только 1/10 угадает все фильмы по сыгравшей там звезде советской эстрады 09:55У Анастасии Волочковой началась черная полоса в жизни 08:41После выходных температура воздуха в Москве опустится до минус 5 градусов 06:41Пользователи Сети восхитились внешним видом Пугачевой: Еще даст фору! 03:37Интересная и вкусная закуска к вашему столу: запеченные помидоры с чесноком и яйцом 00:40Анна Курникова оказалась в инвалидной коляске: что случилось с избранницей Энрике Иглесиаса 21:57Перенесший серьезную операцию Николаев избавляется от элитной недвижимости 19:12Дочь Бородиной случайно проболталась о подаренной ей внушительной сумме 17:48Пережившая смертельную опасность Поргина покинула Россию 15:40Восстанавливающейся после смерти бывшего мужа Седоковой объявили бойкот 14:14Замок Галкина* и Пугачевой может превратиться в дом престарелых 12:58В подмосковных индустриальных парках и ОЭЗ реализовали 50 инвестпроектов в 2024 году 12:38Тест: вспоминаем известный советский фильм "Офицеры" 10:47Когда хочется согреться: оригинальный рецепт супа бозбаш 09:44Мария Погребняк соединилась с бывшим мужем-футболистом 08:48Екатерина Гордон опровергла важное заявление по делу Яниса Тиммы 06:44Есть перед сном вредно? Однозначный совет от нутрициолога
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Золотая виза: гражданство ЕС за инвестиции открывает новые горизонты

Золотая виза: гражданство ЕС за инвестиции открывает новые горизонты
229

Золотые визы – самый популярный способ оформления гражданства ЕС. Он предполагает инвестирование в экономику выбранной страны, покупку недвижимости. Участие в программе позволяет легально проживать в Европе и предоставляет мигрантам дополнительные плюсы – например, безвизовые поездки по миру, специальные условия ведения бизнеса, доступ к европейским рынкам. Расскажем, как сделать гражданство ЕС за инвестиции, что для этого потребуется.

Суть программ

Гражданство ЕС через инвестиции предполагает оформление подданства европейской страны при вложении определенной суммы денежных средств в государственную экономику. Главная цель программ – привлекать финансы извне, чтобы стимулировать экономический рост. Они доступны не во всех странах, требуют первоначальных вложений, зато позволяют оформлять гражданство в минимальный срок. Для сравнения: в случае с натурализацией обязательно длительное проживание в стране, полная интеграция и знание языка.

Ключевые страны

Оформление гражданства за инвестиции сегодня доступно в:

  • Португалии. В рамках программы для получения ВНЖ нужно будет купить недвижимое имущество на сумму от 280 тыс. евро. Через 5 лет иностранец имеет право претендовать на оформление гражданства. В 2025 году могут вноситься изменения по доступным городам, уточняйте информацию.
  • Греции. Тут в приобретение недвижимости нужно будет вложить 250 тыс. евро и более в зависимости от региона. Процесс оформления ВНЖ быстрый, заявление на ПМЖ можно подавать спустя 5 лет.
  • Мальте. Страна предлагает прямое гражданство через инвестиции – сумма взносов в фонды составляет 650 тыс. евро и выше. Также можно покупать недвижимость (от 350 тыс. евро) и делать благотворительные вклады от 10 тыс. евро. Гражданство будет готово спустя год.
  • Румынии. Здесь действуют гибкие условия для иностранных инвесторов. Выгоднее всего вкладывать деньги в бизнес и стратегические проекты. Инвестиционный порог низкий, что также плюс.

Можете присмотреться также к Испании, Италии. На Кипре программа гражданства за инвестиции была приостановлена в 2020 году.

Основные требования

Типы активов:

  • Инвестиции в недвижимое имущество (от 250 тыс. евро, точная сумма зависит от страны);
  • Вклады в национальные фонды или бизнес;
  • Предоставление рабочих мест.

Могут действовать дополнительные условия – по соблюдению налоговых законов, нахождению в стране в течение определенного времени, пр.

Преимущества гражданства ЕС через инвестиции

Основные выгоды для инвестора и его семьи:

  • безвиз в 180 стран мира;
  • право жить, работать и учиться в любой стране ЕС;
  • доступ к качественному образованию, медицинским услугам;
  • гибкие возможности для открытия, ведения бизнеса;
  • диверсификация инвестиций.

Риски и недостатки программы "золотых виз"

Но есть и минусы – гражданство за инвестиции стоит недешево, поэтому будет доступно ограниченному перечню заявителей. Основная часть финансовых вложений не возвратная, что подходит не всем.

Условия программ могут изменяться, поэтому следите за коррективами. Чтобы избежать ошибок, консультируйтесь со специалистами, внимательно изучайте налоговые обязательства, юридические аспекты.

Стоит ли инвестировать

Получение гражданства ЕС через инвестиции – рабочая схема, которая позволит быстро оформить паспорта выбранной страны самому инвестору и его семье. Но нужно ознакомиться со всеми доступными вариантами, оценить их преимущества и недостатки, принять в расчет риски. Проще всего действовать через миграционных юристов. Они ответят на интересующие вопросы, помогут в подготовке документов и предоставят услуги сопровождения под ключ.

Шоу-бизнес в Telegram

3 февраля 2025, 18:31
Фото: mskagency.ru
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Любители кэшбека могут подвергаться опасности

Любители кэшбека могут подвергаться опасности
В России перезапущен проект "Лови cashback" В конце прошлого года социальные сети заполонили сообщения с предложением принять участие в программе "Лови cashback".

Зеленые пространства Москвы будут интегрированы в повседневную жизнь горожан

Зеленые пространства Москвы будут интегрированы в повседневную жизнь горожан
Новый закон Москвы о защите и использовании зеленого фонда, принятый в ноябре 2024 года, заложил основу для создания масштабного проекта – "зеленого каркаса" столицы. Как рассказал эксперт ландшафтной архитектуры Илья Васецкий, это не просто увеличение числа зеленых насаждений, а комплексный подход к созданию экологически устойчивой и комфортной городской среды.

В подмосковных индустриальных парках и ОЭЗ реализовали 50 инвестпроектов в 2024 году

В подмосковных индустриальных парках и ОЭЗ реализовали 50 инвестпроектов в 2024 году
В индустриальных парках и особых экономических зонах (ОЭЗ) Московской области в 2024 году реализовано 50 инвестиционных проектов. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Миниинвеста Подмосковья. По словам зампредседателя правительства Подмосковья – министра инвестиций, промышленности и науки Екатерины Зиновьевой, в ОЭЗ региона запущено девять проектов с объемом инвестиций 15,5 млрд рублей.

Губернатор Подмосковья вручил юбилейные медали ветеранам к 80-летию Победы

Губернатор Подмосковья вручил юбилейные медали ветеранам к 80-летию Победы
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил ветеранам Великой Отечественной войны юбилейные медали к 80-летию Победы, сообщает пресс-служба регионального правительства. Торжественная церемония прошла в Доме правительства Московской области, где ветераны собрались вместе с родными и близкими.

В Москве начали отмечать "Китайский Новый год"

В Москве начали отмечать "Китайский Новый год"
Мероприятие такого масштаба, посвященное празднованию "Китайского Нового года", проходит в столице впервые. В Москве стартовал фестиваль "Китайский Новый год", организованный в рамках культурного обмена между Россией и Китаем по инициативе руководителей двух стран.

Выбор читателей

02/02ВскОскандалившаяся Седокова устроила разборки в шоу "Выжить в Самарканде. Игра сезонов" 02/02ВскПоявившаяся на публике в платье за 12 тысяч рублей Кейт Миддлтон произвела фурор 02/02ВскСамойлова ужаснулась из-за своего внешнего вида: Не могу смотреть на себя в зеркало 02/02ВскШакире – 48: как изменилась жизнь известной певицы после тяжелого расставания 02/02ВскРудковская восхитилась видом спортсмена в одних трусах: Раздал огня 03/02ПндМаксим Галкин* раскрыл, где на самом деле находятся их с Пугачевой дети