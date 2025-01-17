Лемуры, гиена, осьминог: Московский зоопарк показал новых обитателей

В Московском зоопарке продолжается удивительное обновление обитателей. В наступившем году посетители смогут познакомиться с новыми животными, которые привнесут свежие эмоции и интересные истории.

В прошлом году зоопарк пополнился более чем 1800 новыми жителями, среди которых около 300 редких видов, прибывших из различных уголков России и других стран. Остальные особи родились прямо в зоопарке.

Одним из самых запоминающихся новобранцев стал гигантский осьминог по имени Ося, который прибыл из Дальнего Востока. Этот удивительный морской обитатель не только привлекает внимание своим необычным внешним видом, но и обладает уникальными физиологическими особенностями: у него три сердца и девять мозгов. Осьминоги считаются одними из самых умных животных океана, и их поведение действительно впечатляет. Например, Ося уже продемонстрировал свою смекалку, решая различные задачи для получения еды.

Также в зоопарке появился белый медведь по имени Терпей, которому уже 22 года. Он был переведен из Казанского зооботсада в рамках программы по улучшению условий жизни пожилых животных. Терпей быстро адаптировался к новому месту и активно исследует свой вольер, радуясь зимним холодам. Вместе с ним прибыли два молодых зубра — Майя и Базальт, которые должны стать основой новой популяции редкого вида в Московском зоопарке.

Специалисты зоопарка успешно работают над формированием пар среди различных видов животных. К примеру, у кустарниковых собак Вицли-Пуцли и Фреи родился 29-й щенок, которого назвали Бубльгум. Эта стая насчитывает 23 особи, и старшие братья с удовольствием играют с новорожденным.

К сожалению, не всем животным повезло. Маленький гиеныш, родившийся в прошлом году, остался без матери вскоре после рождения. Его выкармливают зоологи, и он постепенно начинает выходить на территорию, чтобы знакомиться с окружающим миром. В настоящее время идет голосование на платформе "Активный гражданин" для выбора имени для этого малыша, предлагая такие варианты, как Лель, Акела и другие.

Кроме того, в зоопарке появились малайские медвежата. Самочку назвали Машей, а двух ее братьев — Звездочкой и Лучиком. Малайские медведи отличаются небольшими размерами и активным поведением. Они не впадают в спячку и обладают ярко выраженной мимикой, что делает их особенно интересными для наблюдения.