Экскурсии, мастер-классы и кинопоказы: как прошли выходные в кинопарке "Москино"

14 и 15 сентября в кинопарке "Москино" прошли насыщенные выходные, которые привлекли как жителей столицы, так и туристов. Гости имели возможность посетить уникальные места съемок известных фильмов, таких как "ГДР", "Враг у ворот" и "Постучись в мою дверь в Москве".



Прогулки по натурным площадкам, которые не использовались в съемках в эти дни, позволили участникам погрузиться в атмосферу кинематографа. Среди площадок были "Соборная площадь Москвы", "Витебский вокзал", "Партизанская деревня", "Центр Москвы" и "Ковбойский городок".

Одним из самых популярных мероприятий стала "Киноэкспедиция", организованная для всех желающих. Гиды делились интересными фактами о процессе съемки романтических комедий и исторических детективов, объясняя, как создаются визуальные эффекты и кто фигурирует в титрах. Особое внимание было уделено экскурсии для военнослужащих, что добавило значимости мероприятию.

В образовательном центре кинопарка прошли мастер-классы, где специалисты обучали как детей, так и взрослых актерскому мастерству, вокалу и танцам. Участники также могли попробовать себя в роли телеведущего с помощью хромакея, что вызвало большой интерес у молодежи.

Генеральный директор АНО "Кинопарк" Кирилл Косенко отметил высокий туристический потенциал "Москино". В сентябре, во время мероприятий ко Дню города, парк посетило более 20 тысяч человек за два дня. Это вдохновило организаторов на регулярное проведение подобных мероприятий. В будущем планируется увеличить количество экскурсий и привлечь до 10 миллионов гостей в год.

Посетители оставили положительные отзывы о парке. Евгения Белякова поделилась впечатлениями о том, как ее дети провели лето на "Кинокампусе Горького", где работали над созданием короткометражного фильма. Она отметила, что вся семья с удовольствием будет возвращаться в "Москино".

Кинопарк является частью проекта "Москва — город кино" и включает 18 натурных площадок и четыре павильона. Здесь проводятся групповые экскурсии для всех возрастов, знакомящие с историей киноискусства и профессиями в киноиндустрии. Разработаны различные маршруты, включая обзорную прогулку с мастер-классом по гриму и детскую экскурсию-квест.