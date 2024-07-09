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Вторник 9 июля

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Москвичей и гостей столицы научат готовить национальные блюда в рамках фестиваля "Вкусы России"

Москвичей и гостей столицы научат готовить национальные блюда в рамках фестиваля "Вкусы России"
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На фестивале "Вкусы России" на ВДНХ, который продлится до 14 июля, посетителей ждут увлекательные кулинарные мастер-классы и шоу шеф-поваров. Каждый гость сможет научиться готовить национальные блюда различных регионов России.

На фестивале "Вкусы России" на ВДНХ, который продлится до 14 июля, посетителей ждут увлекательные кулинарные мастер-классы и шоу шеф-поваров. Каждый гость сможет научиться готовить национальные блюда различных регионов России.

Среди предлагаемых блюд можно отметить магаданские оладьи из курицы, рязанский курник, костромские филе-медальоны с сыром и зеленью, даттараш из индейки (ингушское жаркое), эчпочмаки (татарские пирожки), куриные рулеты по-кавказски, дагестанские лепешки чуду с индейкой и зеленью, а также ароматное куриное филе по-суздальски.

Фото: М. Денисова / Mos.ru

Помимо кулинарных угощений, на фестивале будут проводиться мастер-классы по приготовлению напитков, таких как огурцовый лимонад, а также занятия по ремесленным навыкам, включая ткачество и роспись пряников. Для детей будут организованы занятия по лепке кубанских овощей и фруктов, а также мастер-классы по дизайну тульских пряников.

На кулинарных шоу шеф-повара продемонстрируют процесс создания блюд из различных регионов России, таких как бараньи ребра с заправкой из шпината и мяты (карачаево-черкесская кухня), кварсинская скумбрия с соусом из краснодарских лимонов, салат из мурманского краба и земляники, воронежский стейк с лавандой, владимирский перепел с салатом из трав и другие удивительные блюда.

Фото: М. Денисова / Mos.ru

Фестиваль "Вкусы России" на ВДНХ — это не только возможность попробовать разнообразные блюда и напитки, но и узнать больше о культуре и традициях различных регионов страны через их кулинарное наследие. Гости смогут окунуться в атмосферу уникального кулинарного опыта и насладиться всем разнообразием вкусов России.

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9 июля 2024, 13:05
Фото: М. Денисова / Mos.ru
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