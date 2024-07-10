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Ешь, гуляй, дыши: в эти выходные гастрономические улицы Москвы будут пешеходными

Ешь, гуляй, дыши: в эти выходные гастрономические улицы Москвы будут пешеходными
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В ближайшие выходные Москва приглашает жителей и гостей столицы на фестиваль "Ешь. Гуляй. Дыши", который будет проходить на нескольких улицах в центре города. В рамках этого мероприятия улицы Большая Никитская, Малая Бронная, Большая Дмитровка и Газетный переулок станут пешеходными.

Главной особенностью фестиваля будет гастрономическая программа, предлагающая посетителям разнообразные блюда и напитки. Рестораны и кафе, расположенные на пешеходном маршруте, будут подавать семейные завтраки, обеды и ужины. Также будут доступны лимонады, мороженое, закуски днем и коктейли вечером. Поход по гастрономическому маршруту позволит гостям насладиться разнообразием кулинарных предложений и поддержать предпринимателей, так как средства, собранные в течение двух дней, будут направлены на нужды фонда специальной военной операции.

Кроме того, фестиваль предлагает множество развлечений для всей семьи. Посетители смогут насладиться театрализованными представлениями, танцами, выступлениями уличных музыкантов, шоу диджеев и детскими викторинами. Также будет возможность поиграть в стритбол, петанк, настольный футбол и теннис. Любители моды смогут посетить ночной маркет "Сделано в Москве", где будут представлены отечественные бренды одежды, косметики, сувениров и аксессуаров.

Для проведения фестиваля будет ограничено движение транспорта на указанных улицах и прилегающих переулках. Также будет запрещено движение велосипедов, самокатов, гироскутеров и моноколес. Парковка на некоторых участках также будет ограничена.

Фото: Mos.ru

Мероприятия подобного рода способствуют развитию пешеходной инфраструктуры в городах и созданию комфортной среды для отдыха и развлечений. Они также способствуют развитию местного бизнеса и привлечению туристов. Фестиваль "Ешь. Гуляй. Дыши" предоставляет отличную возможность провести время с семьей и друзьями, насладиться культурными и гастрономическими достопримечательностями Москвы и прочувствовать атмосферу праздника.

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10 июля 2024, 14:12
Фото Е. Самарина / Mos.ru
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