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Когда может помочь психолог: новое реалити-шоу "Детектор личности" раскроет все грани профессии целителя душ

Когда может помочь психолог: новое реалити-шоу "Детектор личности" раскроет все грани профессии целителя душ
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В Москве состоялась закрытая презентация уникального психологического реалити-шоу "Детектор личности" . Официальная премьера первого сезона – уже в мае.

Если вы упали с велосипеда и сломали руку, вы спешите в травмпункт, верно? Но если вас обидели, напугали или нанесли иную психологическую травму, всегда ли вы идете к специалисту? Или надеетесь, что «срастется» само? К сожалению, очень многие не лечат душевную боль, а стараются забыть про нее. Новое реалити-шоу «Детектор личности» от онлайн-университета Talentsy наглядно покажет, насколько важна помощь профессионального психолога для истинного преодоления различных трудных ситуаций и выстраивания дальнейшего счастливого жизненного пути.

«Мы хотим привлечь внимание к профессии психолога. Ведь до сих пор некоторые считают, что к психологу обращаться стыдно, что к ним ходят только психи. Но это не так. Психолог – это добрый доктор, который способен помочь исцелить вашу жизнь, сделать ее насыщенной, интересной, красочной»

– рассказывает Марина Кирьякова, автор и продюсер первого в России психологического реалити-шоу «Детектор личности».

Шоу реализовано в игровом формате. Две команды психологов решают различные задачи нетривиальными способами. Опираясь на знания и опыт, на умение общаться с людьми, задавать правильные вопросы, подмечать малейшие нюансы мимики и поведения, они должны точно определить, кто из героев действительно столкнулся с травмирующей ситуацией, а кто просто пытается ввести игроков в заблуждение.

В финале определится лучший специалист. Он получит внушительный денежный приз и общественное признание.

Однако, несмотря на развлекательный формат шоу, в проекте затрагиваются очень серьезные, социально значимые, порой табуированные темы: современное рабство, домашнее насилие, изнасилование, педофилия, зависимость. Героями проекта являются обычные люди, которые нашли в себе силы открыто рассказать о своей беде.

Фото: пресс-служба

Помочь людям, оказавшимся в аналогичных обстоятельствах, открыться, обратиться за помощью, – вот еще одна из целей реалити-шоу «Детектор личности».

«Наша жизнь очень похожа на боксерский ринг, рано или поздно все мы бываем битыми, хоть и не в физическом, а в моральном плане. Нет ни одного человека, кто не проходил бы через какие-то сложные ситуации, унижения, боль расставания. Но в чем отличие боли душевной от сломанного носа и выбитых зубов? В том, что физическую травму мы идем лечить, а боль душевную, мы считаем, излечит время. Но время эту боль не лечит, оно ее только прячет»

– убеждена Марина Кирьякова.

В результате многие годами живут под грузом проблем, хотя могли бы с помощью профессионала избавиться от гнета и расправить крылья. Запуская проект, его создатели рассчитывают, что подтолкнут людей активнее решать свои проблемы, искать их корень, а не оставаться жертвой обстоятельств до конца своих дней.

Фото: пресс-служба

Полезно шоу будет и тем, кто живет рядом с психологически травмированным человеком. При поверхностном контакте такие травмы обычно незаметны: жертвы мастерски прячут их под масками довольства, равнодушия, агрессии. Но в близких отношениях невылеченная душевная боль становится определяющим фактором, от которого зависят реакции, решения, поступки.

«Научить видеть контраст между маской, которую носит человек, и тем, что реально у него на душе, это тоже цель нашего проекта»

– говорит автор проекта.

Создатели и участники проекта считают, что смогли не только способствовать популяризации профессии психолога в обществе, но и доказали, насколько нужны такие специалисты в современном мире. Но главную оценку их работе должен дать зритель. Первую серию реалити-шоу «Детектор личности» можно будет увидеть уже совсем скоро. Следить за новостями можно в официальном телеграм-канале.

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7 мая 2024, 14:53
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