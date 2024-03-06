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Среда 6 марта

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Электронное голосование на mos.ru подготовили к нагрузкам на выборах президента

Электронное голосование на mos.ru подготовили к нагрузкам на выборах президента
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Разработчики обеспечили стабильную работу инфраструктуры ДЭГ.

К предстоящим выборам президента России разработчики системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) создали особый алгоритм, который позволит справляться даже с самыми высокими нагрузками. Об этом рассказал руководитель Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

"При высоких нагрузках, когда сразу несколько десятков тысяч избирателей зайдут на страницу онлайн-голосования elec.mos.ru, система перейдет в режим электронной очереди", – сообщил Костырко.

По его словам, это позволит обеспечить стабильную работу инфраструктуры электронного голосования и портала mos.ru. Он отметил, что повышенные нарузки характерны для первых часов голосования.

При переходе системы в режим электронной очереди пользователь увидит на экране соответствующую информацию. Необходимо подождать или вернуться к голосованию позже, объяснил Костырко.

На ход голосования электронная очередь не влияет. Все желающие могут убедить в этом на странице observer.mos.ru, которая продемонстрирует корректное попадание информации в блокчейн.

В Москве 2 марта прошло тестовое голосование. Участие приняли 716 тысяч человек. Система успешно справилась с высокими нагрузками .

Выборы президента России состоятся 15-17 марта. Проголосовать дистанционно можно будет с 08:00 15 марта до 20:00 17 марта. Для участия в онлайн-выборах нужна постоянная регистрация в Москве и полная учетная запись на портале mos.ru.

6 марта 2024, 15:57
Фото: Киселев Сергей/Агентство "Москва"
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