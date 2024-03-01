Ксения Шойгу вошла в состав попечительского совета благотворительного фонда "Орион"

Ксения Шойгу вошла в состав попечительского совета фонда гуманитарных инициатив "Орион", деятельность которого направлена на поддержку жителей новых регионов России и тех, кто вносит вклад в развитие и безопасность субъектов.



Благотворительность является привычной сферой деятельности для Ксении Шойгу. Уже более 10 лет она возглавляет проект «Лига героев», в рамках которого не только организуются массовые спортивные мероприятия, такие как «Гонка героев», полумарафон с синхронным стартом «ЗаБег», «Лига триатлона ФТР», но и проводятся благотворительные акции. В частности, участники «Лиги героев» давно помогают Донбассу.

Начиналось все тоже со спорта.

«Нам стало известно о том, что где-то необходимо спортивное оборудование, где-то – ремонт, где-то необходимо купить форму или каким-то образом обеспечить работу тренеров. Конечно, мы откликнулись», – рассказывает Ксения Шойгу.

Затем «Лига героев» стала привозить в Республики Донбасса гуманитарную помощь, новогодние подарки детям, медикаменты, стройматериалы. Глава организации сама не раз посещала ЛДНР, чтобы на месте лично увидеть, в какой первоочередной помощи нуждаются жители новых российских регионов.

В сюжете, размещенном в телеграм-канале фонда «Орион», Ксения Шойгу подчеркнула, что деятельность, которая уже выстроена на базе «Лиги героев», безусловно, будет продолжена. В то же время сейчас планируется увеличить объем помощи в сфере здравоохранения и, в частности, медицинской реабилитации участников специальной военной операции и мирных граждан, получивших ранения.

«Это и сдача крови, и покупка протезов, и какое-то дополнительное медицинское оборудование для прохождения реабилитации», – пояснила Ксения.

Своей главной задачей она считает помощь своей стране и людям – повсеместно и во всем. Так, в планах Лиги и Федерации триатлона России, который Ксения Шойгу

возглавляет с декабря 2020 г., построить при содействии Минспорта РФ триатлонный комплекс федерального уровня в Альметьевске (Республика Татарстан) и триатлон-центр в Кронштадте. Об Ксения сообщила в своем ТГ-канале.