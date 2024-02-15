Такера Карлсона восхитило московское метро

Журналист оценил чистоту и порядок в подземке.

Взявший интервью у президента России Владимира Путина американский журналист Такер Карлсон рассказал о своих впечатлениях от Московского метрополитена. Видео опубликовано на его странице в соцсети X.

Карлсон восхитился станцией метро "Киевская". По словам журналиста, она "выглядит лучше, чем что бы то ни было в США".

Он обратил внимание, что, в отличие от метро Нью-Йорка, в московской подземке нет граффити, бездомных и наркоманов. Карлсон отметил безопасность, чистоту и порядок на станциях.

"Как так получается, что у России <…> есть станция метро, которую люди используют каждый день для поездок на работу и домой, и она выглядит лучше, чем что бы то ни было в нашей стране", – говорит американский журналист.

Ранее Карлсон поделился впечатлениями от Москвы. По его словам, российская столица намного приятнее любого города в США.

Интервью Путина Карлсону опубликовано 9 февраля. Российский лидер говорил об украинском конфликте, отношениях с США и НАТО. В соцсети X интервью посмотрели более 200 миллионов раз.