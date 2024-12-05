Представлен один из первых крупных проектов, снятых в "Москино" – Миронов

На экраны вышла новая военная драма, снятая в уникальном кинопарке "Москино". Сериал под названием "Враг у ворот" стал значимым событием в российском кинематографе, особенно с учетом его премьеры 5 декабря – в день 83-й годовщины начала контрнаступления советских войск под Москвой.

Этот проект рассказывает о напряженном противостоянии между следователем Московского уголовного розыска Захаром Мятовым и предводителем диверсионной группировки Павлом Турсуновым в разгар немецко-фашистского наступления на столицу. Съемки сериала проходили в кинопарке "Москино", который стал одним из первых больших проектов в этом новом пространстве для кино.

Художественный руководитель проекта Евгений Миронов отметил, что создание исторических фильмов в современном мегаполисе — это настоящая задача. Современные элементы, такие как стеклопакеты, рекламные вывески и современные автомобили, могут легко испортить атмосферу эпохи. Поэтому возможность воспользоваться декорациями, созданными специально для воссоздания Москвы 1940-х годов, оказалась неоценимой.

Декорации в "Москино" представляют собой целые кварталы столицы того времени и являются одними из самых масштабных в Европе. Миронов подчеркнул, что даже в Голливуде нет аналогичных площадок такого размера, и лишь в Китае можно найти что-то похожее. Кинопарк стал настоящей находкой для российских кинематографистов, позволяя им создавать качественный контент без необходимости выезда за пределы страны.

Сюжет "Врага у ворот" погружает зрителей в атмосферу войны и борьбы за выживание. Главные герои находятся на противоположных сторонах конфликта, что создает напряжение и драматизм. Сериал не только развлекает, но и заставляет задуматься о сложностях человеческих отношений на фоне исторических катастроф.

Кинопарк "Москино" является частью масштабного проекта "Москва — город кино", который направлен на развитие инфраструктуры для кинопроизводителей. В рамках этого проекта уже построено 18 натурных площадок и несколько павильонов, включая декорации для различных исторических периодов и локаций. Московский кинокластер предоставляет все необходимые услуги и ресурсы для успешной реализации киноидей, что делает его важным элементом современного российского кино.