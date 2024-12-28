Никита Кологривый пригласил жителей и гостей столицы в кинопарк "Москино"

Никита Кологривый, известный актер, поделился своими впечатлениями от работы в кинопарке "Москино". Он отметил, что эта площадка представляет собой уникальное пространство, объединяющее все аспекты кинопроизводства. Его комментарии последовали после участия в съемках новогодней картины "Небриллиантовая рука".

По словам актера, за короткое время, выделенное на отдых между дублями, он успел осмотреть территорию парка. Кологривый подчеркнул, что масштабы декораций поражают воображение, ведь они выполнены в натуральную величину. Кроме того, он обратил внимание на большое количество посетителей, среди которых были обычные любители кино.

Актер также акцентировал внимание на том, что кинопарк "Москино" служит местом встречи как профессионалов кинематографа, так и простых зрителей. Он призвал всех желающих посетить парк и стать частью мира русского киноискусства.