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Суббота 28 декабря

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Никита Кологривый пригласил жителей и гостей столицы в кинопарк "Москино"

Никита Кологривый пригласил жителей и гостей столицы в кинопарк "Москино"
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Никита Кологривый, известный актер, поделился своими впечатлениями от работы в кинопарке "Москино". Он отметил, что эта площадка представляет собой уникальное пространство, объединяющее все аспекты кинопроизводства. Его комментарии последовали после участия в съемках новогодней картины "Небриллиантовая рука".

По словам актера, за короткое время, выделенное на отдых между дублями, он успел осмотреть территорию парка. Кологривый подчеркнул, что масштабы декораций поражают воображение, ведь они выполнены в натуральную величину. Кроме того, он обратил внимание на большое количество посетителей, среди которых были обычные любители кино.

Актер также акцентировал внимание на том, что кинопарк "Москино" служит местом встречи как профессионалов кинематографа, так и простых зрителей. Он призвал всех желающих посетить парк и стать частью мира русского киноискусства.

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28 декабря 2024, 13:07
Фото: mskagency.ru
Газета.ru✓ Надежный источник

В Московском зоопарке назвали топ-5 городов, где смотрят трансляции с животными

В Московском зоопарке назвали топ-5 городов, где смотрят трансляции с животными
Трансляции с животными из Московского зоопарка привлекают внимание жителей многих российских городов, включая Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Екатеринбург.

Собянин: Время ожидания приема врача в поликлиниках сократилось с 30 до 7 минут

Собянин: Время ожидания приема врача в поликлиниках сократилось с 30 до 7 минут
Сергей Собянин 25 декабря сообщил о значительном улучшении ситуации в сфере здравоохранения столицы. Мэр Москвы отметил, что время ожидания приема у врача в поликлиниках сократилось с 30 до всего 7 минут. Это достижение стало возможным благодаря комплексным мерам, направленным на оптимизацию работы медицинских учреждений и внедрение новых технологий.

Жителям столицы напомнили о выгодных скидках на рынках "Москва – на волне"

Жителям столицы напомнили о выгодных скидках на рынках "Москва – на волне"
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OLIMPBET первым в индустрии добавил персонализированные итоги года с поздравлениями от звезд хоккея и амбассадоров компании

OLIMPBET первым в индустрии добавил персонализированные итоги года с поздравлениями от звезд хоккея и амбассадоров компании
Букмекерская компания OLIMPBET вновь подтвердила свой статус лидера инноваций в беттинге, запустив уникальный новогодний проект. Клиенты OLIMPBET получили возможность увидеть персональные итоги года в приложении, дополненные теплыми поздравлениями от звезд хоккея и амбассадоров компании. OLIMPBET вывел персонализацию на новый уровень, сделав статистику максимально детализированной.

Мнение жителей является основой программы реновации – Собянин

Мнение жителей является основой программы реновации – Собянин
В ходе своего ежегодного отчета перед Мосгордумой мэр Москвы Сергей Собянин акцентировал внимание на значении программы реновации для улучшения жилищных условий москвичей. Он подчеркнул, что основой этой инициативы является активное участие жителей города. Мэр отметил, что реновация должна стать не разовой акцией, а постоянной программой, которая позволит обеспечить качественным жильем сотни тысяч людей.

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